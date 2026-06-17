Punct final la Curtea de Apel în dosarul Ciochină: Condamnatul urmează să-și execute pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis

Judecătorii Curții de Apel Centru au menținut „fără modificări” sentința primei instanțe în dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină. Judecătorii au menținut pedeapsa aplicată, de 7 ani de închisoare în penitenciar de tip deschis pentru Ciochină și de 6 luni în penitenciar de tip semi-închis pentru complicele său, Ion Andronache.

„Credea că se va face dreptate, se va face justiție”, spune, nemulțumit, avocatul lui Nicanor Ciochină. În timp ce apărarea vorbește despre o hotărâre „ilegală”, reprezentanții familiei victimei susțin că verdictul aduce, în sfârșit, o formă de liniște după doi ani de luptă în instanțe. Urmează ca Nicanor Ciochină să fie transferat de la Penitenciarul nr.13, într-un penitenciar de tip deschis, pentru executarea pedepsei.

Marți, 16 iunie, magistrații Curții de Apel (CA) Centru au respins ca nefondate apelurile procurorului și apelurile avocaților inculpaților și au menținut „fără modificări” sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 27 februarie 2026 adoptată în privința lui Nicanor Ciochină și Ion Andronache. Cei doi condamnați-inculpați au participat la ședința de judecată prin videoconferință.

Decizia CA vine la aproape patru luni după sentința primei instanțe și la mai bine de doi ani de la accidentul din Boldurești în urma căruia a murit Mihăiță, un copil de 14 ani. Hotărârea este executorie, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Avocat: „Nu este el vinovat”

Unul dintre avocații lui Nicanor Ciochină a declarat că decizia este ilegală și va merge până la CtDEO pentru ca să-i facă dreptate clientului său.

Dumitru Buliga, avocatul lui Nicanor Ciochină

„Evident că nu suntem de acord cu soluția pronunțată. Considerăm că în instanța de Apel, dacă s-ar fi ținut cont de solicitările apărării privind dovedirea anumitor circumstanțe importante pentru soluționarea cauzei, soluția ar fi fost cu totul alta. Consider că i-a fost încălcat dreptul la apărare efectivă și la un proces echitabil al lui Nicanor Ciochină, inclusiv în ordinea de Apel. Oricum din materialele cauzei se relevă că Nicanor Ciochină atunci când s-a produs acel tragic accident în satul Boldurești, el nu se afla pe acel traseu. Mai mult, după probele acuzării, la ora când s-a produs accidentul el era în Nisporeni. Sigur că vom ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție Până la Curtea Europeană vom merge să demonstrăm, într-un final, sper eu, nevinovăția clientului meu”, a precizat Dumitru Buliga.



Urmează ca Nicanor Ciochină să fie transferat din Penitenciarul nr.13, într-un penitenciar de tip deschis, pentru executarea pedepsei.

„Acum va ajunge în locul în care este indicat în sentința primei instanțe, penitenciar de tip deschis, însă asta nu înseamnă că noi suntem de acord ca persoana lui Nicanor Ciochină să fie deținută în oricare penitenciar. Noi nu suntem de acord însăși cu declarația de vinovăție formulată de procuror în raport cu acesta și cu soluțiile pronunțate de instanța de fond și instanța de Apel privind condamnarea lui Nicanor Ciochină. Nu este el vinovat”, a accentuat Buliga. Fiind întrebat de jurnaliști dacă Ciochină credea că va fi eliberat, avocatul a răspuns – „Credea că se va face dreptate, se va face justiție, la fel cum credeam și eu. – Și nu s-a făcut? – Eu cred că nu”, a răspuns Buliga.

Un penitenciar de tip deschis din R. Moldova este un regim de detenție mai blând, unde condamnații pot munci în afara închisorii fără pază și pot, în anumite condiții, să locuiască alături de familiile lor în afara penitenciarului.

Avocată: „Vom ataca, cu siguranță”

Și avocata lui Ion Andronache consideră că sentința în privința clientului său „este o nedreptate”.

Veronica Șișcanu, avocata lui Ion Andronache

„Nu este rezultatul pe care ni l-am dorit sau pentru care am lucrat, adică maximum ce putem saluta este faptul că a fost respins, inclusiv și apelul procurorului, dar bineînțeles, urmează să studiem motivele instanței și în dependență de aceste argumente, vom ataca, cu siguranță, la Curtea Supremă de Justiție. Convingerea mea este fermă că în privința lui Ion Andronache este o nedreptate”, a declarat Veronica Șișcanu.

Ca și anterior, Șișcanu a susținut că decizia instanței a fost influențată de factori externi.

„Este o percepție subiectivă. Vă supărați, nu vă supărați, consider că această percepție subiectivă este influențată și de anumiți factori externi, nu vreau să dau nume pe fiecare în parte, dar am zis – într-o justiție echitabilă, profesioniștii nu se bazează pe presupuneri sau percepții subiective, dar trebuie să se bazeze, concret pe probatoriu”, a accentuat ea.

Avocat: „Au adus acuzații chiar și minorului decedat”

Dorin Podlisnic, avocatul succesoarei părții vătămate, a salutat decizia instanței și speră că mama lui Mihăiță își va recăpăta liniștea.

Dorin Podlisnic, avocatul Raisei Ciurel

„În opinia noastră, decizia Curții de Apel este una absolut legală, este una pe care o așteptam, și speram să nu avem parte de surprize din partea instanței. De ce spun asta? Pentru că atât în instanța de fond, cât și în instanța de Apel, probele administrate nu au fost în stare să răstoarne situația în favoarea inculpaților. Din contra, au consolidat și au confirmat învinuirea care le era adusă. Și chiar dacă, cu regret, acest copil nu va resimți actul justiției pe propria piele, cel puțin părinții, în special mama, Raisa Ciurel, măcar pe partea asta își va recăpăta liniștea, or o perioadă îndelungată de timp a bătătorit drumul către instanțele de judecată și eu, personal, ca avocatul familiei Ciurel, consider că o altă soluție nici nu putea fi adoptată. S-au încercat diferite șiretlicuri, acrobații juridice, tergiversări, și multe alte chestii, chiar și acuzații aduse minorului decedat, fapt ce nu a fost confirmat, dar care a cauzat foarte multă suferință mamei acestui copil. Au încercat, dar într-un final, s-au soldat cu eșec toate tentativele de a mima o nevinovăție, care de factor, a fost confirmată sută la sută”, a conchis Podlisnic.

La 27 februarie 2026, Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip deschis. În scopul asigurării executării sentinței, judecătoarea a dispus și aplicarea măsurii arestului preventiv în privința lui Ciochină. Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de 6 luni, în penitenciar de tip semiînchis.