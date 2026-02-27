ULTIMA ORĂ Nicanor Ciochină, condamnat la închisoare. Și complicele său, Ion Andronache, a fost condamnat

Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare. În scopul asigurării executării sentinței, judecătoarea a dispus și aplicarea măsurii arestului preventiv în privința lui Ciochină. În prezent, Nicanor Ciochină se află deja în arest preventiv într-un alt dosar.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de doar 6 luni.

Niciunul dintre condamnați nu a fost prezent în sala de judecată, iar Ion Andronache a fost anunțat în căutare.

Sentința a fost pronunțată astăzi, 27 februarie 2026, de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Lilia Lupașco.

Sentința vine la doi ani și 8 zile de la tragicul accident care i-a luat viața lui Mihăiță.

Anterior, procurorii au cerut nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.

Ambii s-au declarat nevinovați.

Ciochină este cercetat și într-un dosar de tortură, tratament și degradant, într-un caz produs în anul 2020. Acesta se află în arest preventiv.

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.

