LIVE TEXT Două femei ucise într-un atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Hmelnițkii. Război în Ucraina, ziua 1699

UPDATE 22:40 Două femei au fost ucise într-un atac rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Hmelnițki, a declarat aceste lucruri pe Facebook șeful Administrației Militare Regionale Hmelnițkii, Serhii Tiurin.

„Cu mare tristețe anunț că a fost găsit cadavrul unei persoane ucise în atacul rusesc. Potrivit rudelor, este posibil să fi fost două persoane în clădire”, a declarat Tiurin.

Potrivit acestuia, operațiunile de căutare și salvare erau în desfășurare, specialiștii căutând o altă persoană.

Anterior, guvernatorul regional a raportat că atacul rusesc a provocat incendii în două clădiri rezidențiale din Hmelnițki.

Două persoane au fost spitalizate, în timp ce o altă persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Salvatorii și toate serviciile de urgență necesare au acționat la fața locului.

Ulterior, Tiurin a raportat că în timpul operațiunii de căutare și salvare a fost găsit un alt cadavru, numărul morților ajungând la doi.

„Din păcate, operațiunea de căutare și salvare s-a încheiat tragic. Cadavrul celei de-a doua persoane ucise în atacul rusesc a fost găsit”, a scris Tiurin.

Victimele au fost două femei, născute în 1926 și 1954.

Conform Ukrinform, pe 19 octombrie, atacurile cu drone rusești din Hmelnițki au avariat o întreprindere, unde a izbucnit un incendiu. Un atac asupra unei centrale energetice a lăsat, de asemenea, un număr mare de consumatori din regiune fără electricitate.

UPDATE 20:20 Trupele rusești au lovit parcul central din Nova Vodolaha, regiunea Harkiv, atacul a ucis două femei și un bebeluș, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite, a anunțat acest lucru pe Telegram ministrul de Interne, Ivan Vîhivskii.

„Rușii au atacat parcul central din Nova Vodolaha cu o dronă, într-un moment în care erau mulți oameni acolo, inclusiv familii cu copii. Din păcate, două femei și un bebeluș care se afla într-un cărucior au fost uciși. Cel puțin 14 persoane au fost rănite, inclusiv șapte copii”, a scris ministrul.

Vîhivskii a raportat că toate serviciile de urgență sunt la fața locului, iar unități ale Ministerului Afacerilor Interne acordă primul ajutor victimelor și caută în zonă dispozitive explozive.

Ministrul a subliniat că acesta a fost un atac asupra copiilor care nu are niciun sens din punct de vedere militar.

Potrivit lui Oleh Sîniehubov, șeful Administrației Regionale de Stat din Harkiv, una dintre femeile ucise avea 25 de ani.

„Toate serviciile noastre, Serviciul de Urgență de Stat și serviciile medicale de urgență sunt la fața locului. Acestea stabilesc cine mai are nevoie de asistență. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare”, a adăugat Sîniehubov.

Procuratura regională din Harkiv a raportat că, conform datelor preliminare, atacul a fost efectuat de un dron de tip „Geran-3”.

A fost lansată o anchetă preliminară privind o crimă de război care a dus la pierderea de vieți omenești (partea a 2-a a articolului 438 din Codul penal al Ucrainei).

„Numărul victimelor din Nova Vodolaha a crescut la 15. Șapte dintre ele sunt copii. Personalul medical oferă toată asistența necesară. În special, echipele medicale de urgență transportă răniții la spitalele din Harkiv”, a scris ulterior Oleh Sîniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv.

UPDATE 19:15 În Irpin, regiunea Kiev, numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc a crescut la 19, inclusiv nouă copii. O femeie a fost ucisă, a relatat acest lucru pe Telegram, Timur Tkachenko, șeful administrației regionale de stat.

„Din păcate, o femeie a fost ucisă în Irpin în urma atacului. Numărul victimelor a crescut la 19 persoane. Printre acestea se numără nouă copii”, se arată în mesaj.

Potrivit lui Tkachenko, 86 de structuri din oraș au fost avariate, inclusiv aproximativ 70 de locuințe private, cinci clădiri înalte, șapte mașini, instalații industriale și depozite, precum și alte structuri.

Conform Ukrinform, anterior se știa că 17 persoane, inclusiv opt copii, au fost rănite în Irpin, regiunea Kiev, în urma unui atac rusesc. Pe 19 octombrie, o femeie a fost ucisă în comunitatea Irpin din regiunea Kiev, în urma unui atac inamic direct într-o zonă rezidențială.

UPDATE 18:00 Armata rusă au atacat cu o dronă parcul central din Nova Vodolaha, în momentul în care acolo se aflau multe persoane, inclusiv familii cu copii.

Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, două femei și un bebeluș, care se afla într-un cărucior, au murit. Cel puțin 14 persoane au fost rănite, dintre care șapte copii. În aceste momente, toate serviciile de urgență se află la fața locului, iar echipele noastre acordă primul ajutor victimelor și verifică teritoriul pentru a depista eventuale obiecte explozive.

UPDATE 16:45 Armata rusă a atacat orașul Mîkolaiv cu o dronă de atac, avariand patru locuințe private. Heorhii Reșetilov, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Mîkolaiv, a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„În această după-amiază, armata rusă a atacat orașul Mîkolaiv cu o dronă de atac. O zonă rezidențială a orașului a fost lovită”, a scris Reșetilov.

Patru locuințe private au fost avariate în urma atacului. Nimeni nu a fost rănit.

La rândul său, primarul orașului Mîkolaiv, Oleksandr Senkevych, a subliniat că Rusia continuă să vizeze în mod deliberat locuințele noastre. Atacul a avariat locuințele private, în special ferestrele și acoperișurile. Serviciile de utilități sunt la fața locului. Acestea evaluează pagubele și stabilesc amploarea lucrărilor necesare pentru a repara daunele cât mai repede posibil.

UPDATE 14:50 Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 53 au fost rănite în Ucraina în ultima zi, în timp ce Rusia a continuat să vizeze infrastructura energetică din întreaga țară, au anunțat autoritățile regionale pe 18-19 octombrie, scrie Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că, în noaptea de noapte și în dimineața zilei de 19 octombrie, Rusia a atacat instalații energetice din regiunile Vinnîțea, Volînia, Kirovohrad, Kiev, Mîkolaiv, Jîtomîr, Hmelnițki, Harkiv, Ternopil, Odesa și Rivne.

„Numai în această noapte, peste 10 instalații de infrastructură energetică au fost avariate, iar luminile s-au stins pentru cel puțin 550 de mii de familii. Echipele de reparații lucrează la fața locului”, a spus Zelenski.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au lansat rachete balistice Iskander-M/S-400 și rachete de croazieră Iskander-K, 269 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 59 de versiuni cu reacție, precum și drone capcană Gerbera și Parodiya și rachete S-8000 Banderol în noaptea de 19 octombrie, au declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a suprimat 243 de drone și patru rachete de croazieră Iskander-K, în timp ce au fost înregistrate atacuri în 25 de locații. Resturi de la dronele doborâte au căzut în opt locații, au declarat Forțele Aeriene.

Forțele Aeriene nu au specificat câte rachete balistice rusești au fost lansate sau câte au fost doborâte. Zelenski a declarat că forțele ruse au lansat 16 rachete balistice, Kievul și regiunea înconjurătoare fiind principalele ținte ale atacului.

Ukrenergo, operatorul de rețea de stat al Ucrainei, a raportat că, în urma atacului, au avut loc pene de curent în 10 regiuni.

UPDATE 12:20 Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte opt rănite după ce mai multe valuri de rachete rusești au lovit Kievul în noaptea de 19 octombrie, potrivit Kyiv Independent.

Mai multe explozii au zguduit capitala Ucrainei chiar înainte de ora 23:00, cu alte atacuri în jurul orelor 3:00 și 7:00, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) a declarat că au fost raportate pagube în cel puțin trei districte.

O persoană a fost ucisă în districtul Desnianskyi, unde o clădire nerezidențială a luat foc, iar o stație de metrou a fost avariată, a declarat DSNS. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat anterior că o femeie de 21 de ani a fost ucisă.

Stațiile de metrou supraterane Chernihivska și Lisova au fost închise temporar pentru reparații, au declarat oficialii orașului.

Cinci persoane au fost rănite în districtul Solomianskyi după ce o clădire rezidențială cu 25 de etaje a fost avariată, a raportat primarul Kievului.

Fotografii cu centrul comercial și de divertisment Cosmo Multimall, avariat în districtul Solomianskyi, au apărut pe rețelele de socializare în urma atacului.

Kliciko a raportat, de asemenea, daune aduse unui centru medical din același district. Unda de șoc a spart peste 200 de ferestre, a deteriorat uși și tavane și a deteriorat echipamente medicale, a spus el.

Niciun membru al personalului centrului medical nu a fost rănit și nu existau pacienți în interiorul unității în momentul atacului.

Atacurile rusești au afectat, de asemenea, așezările din regiunea Kiev, care înconjoară capitala. În Irpin, situat la aproximativ 20 de kilometri de Kiev, șase persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, în timp ce alte trei rămân dispărute. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare, potrivit lui Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare Regionale Kiev.

UPDATE 10:40 În această noapte, trupele rusești au atacat din nou regiunea Jîtomîr. Mai multe incendii au izbucnit la instalații de infrastructură critică. Salvatorii le-au stins, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„Din cauza semnalelor de alarmă constante, personalul și echipamentele au fost evacuate în locuri sigure”, informează salvatorii.

Preliminar, nu au existat decese sau răniți.

UPDATE 08:25 O persoană a murit și alte persoane au fost rănite în urma unui atac balistic al forțelor ruse asupra capitalei Ucrainei.

Acest lucru a fost raportat de Administrația Militară a orașului Kiev, potrivit Ukrinform.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma atacului”, se arată în postare.

Potrivit Administrației Militare a orașului Kiev, alte două persoane au fost, de asemenea, rănite și primesc îngrijirile medicale necesare.