(In)Justiție pentru inculpatul Andronachi: întrebările la care Procuratura nu răspunde

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Plahotniuc din perioada statului capturat, judecat în mai multe dosare penale, a plecat din nou din R. Moldova, iar procurorii nu spun dacă avea sau nu dreptul să o facă. Deși în 2026 i-au fost aplicate două măsuri procesuale restrictive, Procuratura refuză să precizeze dacă acestea mai erau în vigoare la momentul plecării.

Instituția confirmă doar că avocatul fostului deputat a prezentat acte pentru un tratament medical peste hotare. Între timp, în instanță, absența lui Andronachi a fost justificată și prin angajarea sa în câmpul muncii, tot în străinătate. „A înștiința și a încuviința sunt lucruri diferite”, atrage atenția avocatul Vadim Vieru, care avertizează asupra riscului ca o eventuală condamnare să nu poată fi executată.

Vladimir Andronachi a absentat și de la ședința de judecată din 12 octombrie, desfășurată în cadrul examinării dosarului „blanchetelor pentru pașapoarte”. Avocatul său, Vladimir Moșneaga, a reiterat că acesta se află la muncă peste hotare și a prezentat instanței contractul de muncă, întocmit în limba engleză și însoțit de traducerea în limba română. Fostul procuror, în prezent avocat al lui Andronachi, a explicat că clientul său nu se poate prezenta la ședințele de judecată, întrucât „oferă servicii de consultanță pe tot globul pământesc și poate azi e în Africa, la muncă”.

Întrebat ulterior de reportera ZdG ce servicii de consultanță prestează fostul deputat și pentru cine lucrează, Moșneaga a invocat secretul anchetei. Magistrata Angela Vasilenco a admis cererea apărării privind examinarea cauzei în lipsa lui Andronachi, cu condiția ca acesta să se prezinte în instanță la etapa în care urmează să dea declarații.

Procuratura confirmă tratamentul medical peste hotare, dar nu spune când a aflat despre plecarea lui Andronachi

În răspunsul oferit Ziarului de Gardă la o solicitare de informații privind circumstanțele plecării lui Vladimir Andronachi de pe teritoriul R. Moldova, reprezentanții PCCOCS confirmă că apărătorul fostului deputat a informat organul de urmărire penală despre aflarea clientului său peste hotare în legătură cu efectuarea unui tratament medical.

„În acest context, în limita informațiilor care pot fi comunicate la etapa actuală, precizăm că organul de urmărire penală a fost înștiințat de către apărătorul lui Vladimir Andronachi despre faptul că clientul său se află peste hotarele R. Moldova în legătură cu efectuarea unui tratament medical, fiind prezentate în acest sens acte confirmative”, se arată în răspunsul semnat de procurorul Alexandru Zgureanu.

Instituția nu precizează când a fost informată despre aflarea lui Andronachi peste hotare, înainte sau după plecarea acestuia, și nici dacă documentele medicale prezentate au fost verificate de către procurori.

De asemenea, din răspuns nu este clar dacă la momentul plecării fostul deputat era vizat de vreo măsură preventivă care îi limita dreptul de a părăsi țara și dacă era necesară o autorizare pentru deplasarea sa.

Procuratura invocă secretul urmăririi penale. Avocat: „Refuzul de acum este greu de înțeles”

În răspunsul transmis ZdG, PCCOCS susține că informațiile solicitate vizează „circumstanțe, măsuri și acte procesuale ce țin de desfășurarea urmăririi penale într-o cauză penală aflată în procedură”.

Procurorii invocă articolul 212 din Codul de procedură penală, care reglementează divulgarea materialelor urmăririi penale.

„Informațiile referitoare la actele procesuale emise în cadrul cauzei penale, inclusiv conținutul acestora, data emiterii, perioada de valabilitate, condițiile stabilite, precum și eventualele modificări sau prelungiri ale acestora, constituie date ale urmăririi penale, a căror divulgare integrală la etapa actuală nu este posibilă”, precizează instituția.

Totodată, PCCOCS a refuzat să furnizeze copiile actelor procesuale solicitate de ZdG, motivând că acestea fac parte din materialele cauzei penale aflate în curs de investigare.

Avocatul Vadim Vieru, care nu reprezintă nicio parte în dosarele lui Vladimir Andronachi, consideră că autoritățile ar trebui să ofere explicații privind existența eventualelor restricții de deplasare.

„Art. 212 din Codul de procedură penală îi permite procurorului să nu publice materialele unei anchete în curs. Întrebarea dacă un inculpat avea voie să părăsească țara nu privește însă probele anchetei. Procuratura a făcut publice asemenea măsuri și în trecut, inclusiv în cazul lui, așa că refuzul de acum este greu de înțeles”, afirmă Vieru.

Două măsuri preventive în 2026. Ce nu se știe despre plecarea fostului deputat

În februarie 2026, procurorul de caz i-a interzis lui Vladimir Andronachi să părăsească țara pentru o perioadă de 60 de zile. Ulterior, în iunie, într-o altă cauză penală, instanța l-a plasat sub control judiciar, tot pentru 60 de zile.

Ambele măsuri au fost făcute publice, însă nu este clar dacă vreuna dintre acestea mai era în vigoare în momentul în care fostul deputat a părăsit R. Moldova.

Potrivit avocatului Vadim Vieru, dacă o măsură restrictivă era încă valabilă, plecarea trebuia încuviințată de autoritatea competentă, în funcție de restricțiile impuse.

Vadim Vieru, avocat

„Dacă era, plecarea cerea încuviințarea celui care a dispus măsura: procurorul – pentru interdicția de a părăsi țara, sau judecătorul – dacă controlul judiciar îi interzicea să părăsească localitatea”, explică avocatul.

Juristul atrage atenția asupra diferenței dintre informarea autorităților despre aflarea unei persoane peste hotare și obținerea unei autorizări pentru părăsirea țării.

„Procuratura a răspuns redacției că apărătorul a înștiințat organul de urmărire penală, iar a înștiința și a încuviința sunt lucruri diferite. Dacă nicio măsură nu mai era în vigoare, procurorii și instanțele au de explicat de ce un inculpat căutat cândva prin Interpol a rămas fără nicio măsură preventivă”, susține Vadim Vieru.

De la tratament medical la un loc de muncă peste hotare

Anterior, absența lui Vladimir Andronachi de la ședințele de judecată a fost explicată prin problemele de sănătate ale acestuia.

Ulterior, la o altă ședință de judecată, apărarea a invocat că fostul deputat ar fi fost angajat în câmpul muncii peste hotare, fiind prezentată și copia unui contract.

Gheorghe Iapără, procurorul de caz, a criticat schimbarea motivelor invocate pentru absența inculpatului.

Gheorghe Iapără, procuror

„Și la ședința precedentă dumnealui a invocat un motiv de boală. Astăzi deja constatăm că este un motiv că ar fi angajat în câmpul muncii, respectiv, acuzarea nu consideră decât o tentă de tergiversare a examinării cauzei penale”, a declarat anterior procurorul.

Întrebat de ZdG unde muncește Vladimir Andronachi, în ce calitate a fost angajat și ce probleme de sănătate are, avocatul acestuia a refuzat să ofere detalii, invocând protecția datelor cu caracter personal.

Vladimir Moșneaga, avocatul lui Vladimir Andronachi

Răspunsul PCCOCS nu clarifică dacă fostul deputat continuă tratamentul medical invocat de apărare, dacă acesta și-a încheiat tratamentul sau dacă, între timp, a început să muncească peste hotare.

Avocat: „Un loc de muncă peste hotare este o alegere personală, nu o circumstanță excepțională”

Solicitat de ZdG să explice în ce condiții poate fi judecat în lipsă un inculpat aflat peste hotare, avocatul Vadim Vieru susține că participarea la proces reprezintă regula, iar examinarea cauzei în absența acestuia constituie o excepție care trebuie justificată.

„Inculpatul nu alege singur dacă vine la proces. Regula este că participă și că se prezintă la citare. Art. 321 din Codul de procedură penală admite judecarea în lipsă, la cererea lui, doar ca excepție. Instanța trebuie să constate circumstanțe excepționale și motive obiective care justifică absența și să verifice că renunțarea lui nu contravine unui interes public mai important”, explică juristul.

Potrivit avocatului, un tratament medical confirmat prin documente poate justifica absența inculpatului pe durata procesului. În schimb, angajarea în câmpul muncii peste hotare nu ar trebui tratată drept o circumstanță excepțională.

„Un loc de muncă peste hotare este o alegere personală și, în lectura mea, nu este o circumstanță excepțională”, subliniază Vieru.

Juristul consideră că motivele invocate pentru absența de la proces trebuie demonstrate în fața instanței, iar documentele prezentate trebuie verificate.

„Afirmația avocatului că inculpatul muncește peste hotare nu ajunge fără acte care să arate unde lucrează și până când. Un certificat medical se verifică, mai ales când procurorul îi pune la îndoială autenticitatea”, explică acesta.

Totodată, avocatul precizează că inculpatul este obligat să comunice instanței adresa la care poate fi citat în cel mult trei zile de la mutare. Dacă motivele absenței nu se confirmă sau circumstanțele se schimbă, instanța poate reveni asupra judecării în lipsă, din oficiu sau la cererea procurorului.

„Ce garanții are instanța că o eventuală condamnare va putea fi executată?”

În opinia lui Vadim Vieru, trecutul lui Vladimir Andronachi este relevant pentru evaluarea riscurilor asociate judecării în lipsă.

Fostul deputat democrat a fost anterior căutat de autorități la nivel internațional. Potrivit procurorilor, în septembrie 2021, pe numele său a fost emis un mandat de arestare în lipsă, iar în iulie 2022 a fost anunțat în căutare internațională prin Interpol.

Andronachi a revenit în R. Moldova în noiembrie 2022, după ce a fost expulzat de autoritățile ucrainene, fiind reținut la frontieră.

Avocatul consideră că aceste circumstanțe trebuie luate în calcul de instanțele care permit examinarea dosarelor în absența inculpatului.

„O instanță care îi permite unui asemenea inculpat să lipsească are de explicat ce garanții are că o eventuală condamnare va putea fi executată”, afirmă Vieru.

Potrivit juristului, instanța dispune de instrumente legale pentru a asigura prezența inculpatului, inclusiv aducerea silită, consemnul la frontieră și aplicarea unor măsuri preventive, în limitele prevăzute de lege. La demersul procurorului, inculpatul poate fi anunțat în căutare.

În același timp, judecarea în lipsă permite continuarea examinării dosarului fără amânări motivate de neprezentarea inculpatului.

„Judecarea în lipsă are și un efect util: absența inculpatului nu mai justifică nicio amânare, iar cel care a cerut-o nu mai poate cere reluarea procesului. Riscul care rămâne este o condamnare la închisoare pe care statul nu o poate pune în executare”, avertizează avocatul.

Vieru subliniază că apărătorul lui Andronachi nu este obligat să ofere presei informații despre starea de sănătate a clientului, însă autoritățile au obligația să explice deciziile procesuale de interes public.

„Diagnosticul rămâne privat. Faptul că un fost deputat lipsește de la propriile procese și se află peste hotare este de interes public, iar răspunsurile le datorează instanțele și procurorii. Încheierile prin care instanțele au admis judecarea în lipsă se pronunță public, deci motivarea lor poate fi cerută și discutată”, conchide juristul.

Andronachi – judecat în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte

Vladimir Andronachi figurează printre inculpații din dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, examinat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

În acest episod, Vladislav Zara, fost deputat democrat și fost director al Agenției Servicii Publice, și două persoane din mediul de afaceri, Alexandru Vîlcu și Carolina Andriuță, sunt învinuiți de abuz de serviciu și spălare de bani în interesul unei organizații criminale.

Andronachi nu s-a prezentat la mai multe ședințe de judecată, apărarea invocând motive legate de starea sa de sănătate și ulterior – de activitatea profesională peste hotare.

Anterior, instanța a acceptat o cerere privind examinarea cauzei în lipsa acestuia, decizie față de care procurorul a formulat obiecții.

Andronachi – inculpat, învinuit sau bănuit în mai multe dosare penale

Ex-deputat, vicepreședinte al PDM în perioada în care formațiunea era la guvernare, Vladimir Andronachi a devenit fugar după ce Plahotniuc a pierdut puterea, părăsind R. Moldova în 2021.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”, la doar câteva luni după ce a fost anunțat în căutare, în baza a două dosare penale.

Plasat inițial în arest preventiv, ulterior în arest la domiciliu în dosarul „Frauda bancară”, episodul de învinuire a sa, Andronachi și-a câștigat libertatea în baza unei garanții de 22 de mii de lei oferite de patru persoane.

Numele lui Vladimir Andronachi figurează în mai multe dosare penale, unele dintre ele fiind examinate în instanță. Astfel, pe lângă dosarul blanchetelor pentru pașapoarte, el este inculpat într-un dosar penal disjuns din cauza denumită generic „Frauda bancară”, trimis în judecată de Procuratura Anticorupție în martie 2023. Fostul deputat democrat este învinuit de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fiind acuzat că ar fi acționat în interesul unei organizații criminale. Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat statului în acest episod depășește 26 de milioane de lei. În aceeași cauză este judecat și Anatolie Blonschi, acuzat de complicitate la spălarea banilor.

Andronachi mai figurează într-o cauză privind crearea și conducerea unei organizații criminale și abuz de putere, alături de fostul viceprim-ministru Victor Osipov. Acesta, împreună cu alți complici, ar fi facilitat deschiderea magazinelor duty-free în regiunea transnistreană și ar fi fost implicat în mai multe scheme de contrabandă, care ar fi prejudiciat statul cu peste patru miliarde de lei.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi figurează și într-o cauză penală în care este inculpat pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere, după ce a comis un accident rutier în timp ce se afla în stare de ebrietate avansată.

Totodată, Andronachi este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari – 360 de mii de dolari într-un episod și 100 de mii de dolari în al doilea. Potrivit procurorilor, dosarul a fost deschis în 2021, însă ulterior a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025 pe baza unor probe noi și declarații ale unor martori care au permis relansarea urmăririi penale.

Deși a fost reținut inițial în acest dosar, Andronachi a fost eliberat din arest la sfârșitul lunii ianuarie 2026, fapt devenit cunoscut opiniei publice abia la începutul lunii februarie, după ce Curtea de Apel Centru a emis un comunicat în care procurorul Nicolae Busuioc, cel care instrumentează dosarul Andronachi, era acuzat că a înaintat un demers de prelungire a arestării „cu omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege”.

Din 2022, Andronachi este vizat și în dosarul „Metalferos”. Chiar dacă episodul în care figurează acesta trenează la faza de urmărire penală, mai multe cauze disjunse din acest dosar au fost remise în instanță, iar unul dintre cei ajunși pe banca acuzaților și-a recunoscut deja vina.

Totodată, Andronachi mai este vizat într-un dosar aflat în gestiunea PCCOCS pentru tentativa de a deposeda R. Moldova de clădirea consulatului de la Odesa, abuzând de funcția pe care o deținea. Pus sub învinuire în 2022, dosarul se află încă la faza de urmărire penală.

