LIVE TEXT Harkivul a fost atacat de drone rusești: au izbucnit incendii, iar mai multe persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1703

UPDATE 22:00 Harkivul a fost atacat de drone rusești: au izbucnit incendii, iar mai multe persoane au fost rănite.

În timpul zilei, forțele ruse au lansat două atacuri cu drone reactive asupra sectorului rezidențial și infrastructurii civile din raionul Osnovianskîi al orașului Harkiv.

Una dintre drone a lovit o casă particulară, provocând un incendiu. Unda de șoc a avariat alte trei case din apropiere. O altă dronă a lovit acoperișul unei clădiri cu patru etaje, provocând un incendiu care s-a extins pe o suprafață de 1000 de metri pătrați. Un copil de 13 ani a suferit o reacție acută la stres.

Ulterior, forțele ruse au lansat noi atacuri cu drone reactive asupra raionului Osnovianskîi. În urma atacului, trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, iar în mai multe locuri au izbucnit incendii.

Toate incendiile au fost lichidate.

UPDATE 20:40 În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a murit, iar alte 11 au fost rănite în urma atacurilor rusești.

În orașul Dnipro, o persoană a murit, iar alte opt au fost rănite. Au fost avariate case particulare, întreprinderi și obiective de infrastructură.

În comunitatea Pidhorodne, din raionul Dnipro, trei persoane au fost rănite.

În raionul Nikopol, au fost avariate obiective de infrastructură, case particulare, clădiri administrative și camioane.

În raionul Krîvîi Rih, au fost vizate comunitățile Karpivka și Hrushivka, iar în raionul Sînelnîkove, comunitatea Pokrovske. Au fost avariate obiective de infrastructură.

Salvatorii au lichidat incendiile izbucnite în urma atacurilor.

UPDATE 19:00 În regiunea Odesa, salvatorii au înlăturat consecințele atacurilor rusești.

Infrastructura civilă și cea industrială au fost distruse și avariate.

Pe teritoriul unei baze de agrement a izbucnit un incendiu de proporții. Intervenția salvatorilor a fost îngreunată de alertele aeriene și de un atac repetat asupra locului în care aceștia își desfășurau activitatea. Pe durata pericolului, salvatorii s-au aflat într-un loc sigur. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a fost rănit. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost rănită la baza de agrement.

La o altă adresă, acoperișul unei clădiri administrative cu trei etaje și cel al unui spațiu de producție și depozitare al unei întreprinderi au fost parțial distruse. Cel puțin două persoane au fost rănite.

La intervenție au participat 50 de salvatori.

UPDATE 17:30 O persoană a murit, iar alte 25 au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra teritoriului unei întreprinderi din Cernihiv, potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență.

În urma atacului, a izbucnit un incendiu și clădirea a fost avariată. La fața locului au intervenit echipe ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) și alte servicii de urgență.

UPDATE 15:44 Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de prizonieri de război pe 23 octombrie, 270 de militari ucraineni revenind acasă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

În cadrul acestui schimb, primul din ultimele două luni, 270 de prizonieri de război ruși au fost, la rândul lor, repatriați în Rusia din captivitate ucraineană.

Potrivit lui Zelenski, majoritatea ucrainienilor care s-au întors acasă fuseseră capturați în timpul asediului orașului Mariupol din primăvara anului 2022 și includeau soldați din Forțele Terestre, Marina, Forțele de Asalt Aerian, grăniceri, precum și luptători din regimentul Azov inițial, care a condus apărarea orașului.

Șapte civili ucraineni au fost, de asemenea, repatriați din Rusia cu ajutorul autorităților ucrainene, a declarat ombudsmanul Dmitro Lubineț într-o postare pe Facebook. Lubineț a adăugat că alți șapte civili au călătorit în Rusia în cadrul eforturilor de reunificare familială susținute de Comitetul Internațional al Crucii Roșii.

Deși „negocierile de pace” intermitente dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, nu au reușit să asigure nici măcar un armistițiu parțial, schimburile de prizonieri rămân unul dintre puținele canale de cooperare regulată între Moscova și Kiev, scrie presa locală.

Cel mai recent schimb a fost al 11-lea schimb de prizonieri raportat în 2026. Cele două schimburi anterioare au avut loc în luna august.

UPDATE 15:20 În regiunea Donețk, echipele de intervenție au fost chemate de 5 ori pentru a stinge incendiile provocate de atacurile rusești.

În Kramatorsk, în urma lovirii unei clădiri administrative de către o dronă, a luat foc structura de lemn a acoperișului. Echipele de intervenție au stins incendiul.

De asemenea, un atac rusesc a provocat un incendiu într-un bloc de 9 etaje. Focul a cuprins 5 apartamente și 6 balcoane. Pompierii au localizat incendiul, însă, din cauza situației de securitate, operațiunile de stingere au trebuit să fie suspendate.

În localitatea Oleksandrivka au luat foc structurile de construcție ale unui bloc de locuințe cu trei etaje. În plus, o dronă a lovit un autoturism. Echipele de salvare au stins incendiile.

UPDATE 10:10 În regiunea Odesa, patru centre de odihnă inactivate au fost distruse în urma atacurilor rusești.

La locul impactului a izbucnit un incendiu. De asemenea, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice.

UPDATE 08:50 Două persoane au fost rănite în urma unui atac asupra orașului Sumî.

„În noaptea aceasta, obiectivele infrastructurii civile și sectorul rezidențial au fost ținta atacurilor inamice. Echipele de salvare au intervenit simultan în mai multe locații. Toate focarele de incendiu identificate au fost stinse, iar zonele au fost inspectate”, au anunțat pompierii.

Conform informațiilor preliminare, doi cetățeni au fost răniți.

UPDATE 08:45 În noaptea de 22 spre 23 octombrie (începând cu ora 18:00 din 22 octombrie), armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac cu 176 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 140 de drone de tip Shahed (dintre care 68 cu motor cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri în 19 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 13 locații.