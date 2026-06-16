ULTIMA ORĂ Curtea de Apel menține „fără modificări” sentința primei instanțe: Nicanor Ciochină rămâne condamnat la 7 ani de închisoare. Pedeapsa în cazul complicelui fostului primar, neschimbată

Nicanor Ciochină rămâne după gratii pentru următorii șapte ani, după ce Curtea de Apel Centru a menținut „fără modificări” sentința emisă de Judecătoria Chișinău în cazul fostului primar de Boldurești și a complicelui său, Ion Andronache, condamnat în prima instanță la doi ani de detenție, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de 6 luni. Astfel, judecătorii au respins contestațiile apărării și acuzării.

Decizia a fost pronunțată pe 16 iunie de magistrații Curții de Apel Centru. Cei doi inculpați au participat la ședința de judecată prin videoconferință.

Conform judecătorilor, hotărârea este cu drept de apel în termen de două luni.

La 25 mai, Nicanor Ciochină și Ion Andronache și-au spus ultimul cuvânt. Aceștia s-au declarat nevinovați.

La 27 februarie 2026, Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești (Nisporeni), învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost condamnat, în prima instanță, la 7 ani de închisoare cu executare, în penitenciar de tip deschis. În scopul asigurării executării sentinței, judecătoarea a dispus și aplicarea măsurii arestului preventiv în privința lui Ciochină.

Ion Andronache, complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă urmele accidentului, s-a ales și el cu o condamnare de doi ani, dar cu executarea pedepsei sub formă de închisoare pentru o perioadă de doar 6 luni, în penitenciar de tip semiînchis.

Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Lilia Lupașco.

Sentința a venit la doi ani și 8 zile de la tragicul accident care i-a luat viața lui Mihăiță.

Anterior, procurorii au cerut nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.