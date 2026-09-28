Consiliul UE a identificat primele proiecte de apărare de interes comun: „Vor spori securitatea de-a lungul frontierei de est”

Consiliul Uniunii Europene a aprobat cinci proiecte europene de apărare de interes comun (EDPCI) pentru consolidarea pregătirii în domeniul apărării și a capacității industriale a Europei.

Proiectele vor reuni țările europene în vederea dezvoltării unor capacități critice în domeniul dronelor și al sistemelor de combatere a dronelor, al apărării maritime și a fundului marin, al apărării spațiale, aeriene și antirachetă, precum și al protecției flancului estic al Europei, potrivit unui comunicat al consiliului.

Proiectele permit țărilor UE să colaboreze în cadrul unor inițiative majore de apărare care sunt prea ample sau prea complexe pentru a putea fi dezvoltate de fiecare țară în parte.

Cele cinci proiecte selectate sunt acum eligibile pentru a primi finanțare din partea UE prin intermediul EDIP. Finanțarea va permite implementarea inițială a proiectelor și va pune bazele unei eventuale finanțări suplimentare prin viitorul Fond european pentru competitivitate.

„Aceste proiecte demonstrează încă o dată cooperarea concretă dintre statele membre ale UE pentru a ne asigura propria securitate. Lucrând îndeaproape cu partenerii noștri, Norvegia și Ucraina, luăm împreună măsuri decisive pentru a proteja spațiul, spațiul nostru aerian, mările noastre, cablurile submarine și cetățenii noștri care depind de acestea”, a declarat Helen McEntee, ministrul apărării din Irlanda

Proiectele EDPCI identificate sunt:

„Drone and Counter-Drone European Resolve” (DECODER):

„Acest proiect va ajuta țările europene să construiască, să extindă și să pună în funcțiune drone — precum și tehnologia necesară pentru a opri dronele inamice — pentru a remedia lacunele critice de capacitate din țările participante”, conform CE.

Apărarea integrată maritimă și a fundului mării (IMSD):

„Acest proiect va crea un sistem de apărare integrat și interoperabil care va permite țărilor participante să identifice, să descurajeze și să răspundă la amenințările de pe mare și de pe fundul mării”, potrivit comunicatului.

SPACE va consolida capacitățile spațiale ale Europei în mai multe domenii critice:

„Printre acestea se numără sateliții de avertizare timpurie pentru detectarea lansărilor de rachete, comunicațiile prin satelit, informațiile, supravegherea și recunoașterea, precum și sistemele de poziționare și sincronizare precise. Proiectul va îmbunătăți, de asemenea, capacitățile de război de navigație și de lansare rapidă a sateliților de înlocuire atunci când este necesar”, relatează CE.

Apărarea aeriană și antirachetă integrată și federată a UE, inclusiv avertizarea timpurie (EU-FIAMD):

„Acest proiect va oferi statelor membre o apărare aeriană și antirachetă integrată, colectivă și eficientă — inclusiv avertizarea timpurie cu privire la amenințările iminente și sisteme de comandă coordonate”.

Programul „Eastern Flank Watch” (EFW):

„Va spori securitatea de-a lungul frontierei de est a țărilor participante, acoperind domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și alte domenii, cu scopul de a proteja întregul lor teritoriu și, astfel, de a consolida pregătirea lor în materie de apărare”.

La 16 februarie 2026, Comisia a lansat o cerere de manifestare a interesului cu scopul de a consulta statele membre ale UE cu privire la identificarea unor posibile proiecte europene de apărare de interes comun. Au fost depuse nouă propuneri de proiecte.