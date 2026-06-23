Acuzații în jurul unui grant de trei milioane de euro pentru Moldatsa: „Afirmația potrivit căreia fondurile Eurocontrol ar fi dispărut este falsă”

Întreprinderea de Stat „Moldatsa” a venit cu o explicație privind utilizarea fondurilor de trei milioane de euro de care a beneficiat în 2022 din partea Eurocontrol. Precizările vin după ce fostul director al întreprinderii, Sorin Stati, a declarat că banii ar fi fost „pierduți”. Stati a mai menționat că situația ar avea legătură cu Andrei Spînu, care deținea funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în acea perioadă. Andrei Spînu a venit o reacție în acest sens.

În 2022, R. Moldova a primit 3 milioane de euro sub formă de grant, din partea Fondului de Solidaritate Voluntară din cadrul Eurocontrol. Banii urmau a fi folosiți de Moldatsa pentru a acoperi costuri de personal și instruire, preciza ministrul Infrastructurii din acea perioadă, Andrei Spînu.

Sorin Stati, fostul director la Moldatsa, a declarat într-o emisiune televizată că fondurile ar fi „dispărut”, iar situația ar avea legătură cu Spînu.

„Eurocontrol a alocat aceste trei milioane de euro întreprinderii deoarece vânzările au scăzut drastic și trebuia menținuți angajații cu achitarea salariilor. Vangheli m-a informat că acești bani au venit pe timpul lui Oleg Popșoi (care avea funcția de director interimar al Moldatsa în acel moment, n.r.) și au dispărut. (…) El a discutat cu Popșoi, iar Popșoi ia zis să nu se implice, deoarece situația este gestionată de Andrei Spînu”, a menționat Sorin Stati.

Andrei Spînu a răspuns acuzațiilor, într-un mesaj pe Facebook.

„Urmăresc situația de la Moldatsa și văd că unii încearcă din răsputeri să mă implice pe mine în această situație. Le reamintesc că nu mai sunt ministru al infrastructurii din noiembrie 2024. Dar să le luăm pe rând:

Toate persoanele care primesc salariu nejustificat trebuie să fie demise imediat, indiferent de gradul de rudenie; Dacă Dumitru Vangheli a falsificat informația din CV, atunci el trebuie să răspundă. Ce am văzut public din partea lui nu este nici pe departe convingător; Toate resursele alocate de Eurocontrol pentru plata salariilor și implementarea echipamentului CAT3 (aterizare pe timp de ceață) au fost auditate și verificate cap-coadă de Eurocontrol. Cer Moldatsa să publice toate informațiile referitoare la utilizarea resurselor de la Eurocontrol. Informația trebuie să includă toate sumele transferate de Eurocontrol și toate cheltuielile care au fost realizate”, a scris fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Moldatsa: „Afirmația potrivit căreia fondurile Eurocontrol ar fi dispărut este falsă”

Întreprinderea de Stat „Moldatsa” a venit cu explicații în urma acuzațiilor, făcând referire la un raport de audit realizat de compania ATA Consult în 2024 și a calificat informațiile din spațiul public drept false.

„Utilizarea mijloacelor financiare primite de la Eurocontrol a fost supusă unei verificări independente, realizate de compania de audit ATA Consult. Conform raportului emis în martie 2024, Moldatsa a recepționat în anul 2023 suma de 2.623.118 euro din Fondul de Solidaritate Voluntară al Eurocontrol.

Raportul constată că fondurile au fost utilizate în conformitate cu destinația pentru care au fost acordate, și anume pentru menținerea continuității serviciilor de navigație aeriană în contextul impactului generat de războiul din Ucraina asupra sectorului aviatic din R. Moldova.

Potrivit auditorului, suma de 911 de mii de euro a fost utilizată pentru acoperirea costurilor eligibile prevăzute de program – cheltuieli de personal, formare profesională și alte costuri operaționale necesare reluării și menținerii activității. Totodată, suma de 1.712.117,97 euro a fost utilizată pentru acordarea avansurilor aferente unor investiții în infrastructura și echipamentele tehnice ale întreprinderii, necesare asigurării siguranței și continuității serviciilor de navigație aeriană.

O parte din fonduri au contribuit inclusiv la implementarea sistemului ILS CAT III pe Aeroportul Internațional Chișinău. Acest sistem permite operarea aeronavelor și efectuarea aterizărilor în condiții meteorologice nefavorabile, sporind siguranța zborurilor și reducând riscul anulărilor sau redirecționărilor de curse.

Raportul de verificare nu identifică lipsuri de fonduri, utilizări neconforme sau alte nereguli privind gestionarea grantului acordat de Eurocontrol”, a precizat Moldatsa.

Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume.