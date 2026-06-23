Ziua Suveranității R. Moldova. Maia Sandu: „Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea”. Igor Dodon: „Nu a rămas mult să-i suportăm la conducere, până Moldova se va elibera și poporul își va lua țara înapoi”

R. Moldova sărbătorește marți, 23 iunie Ziua Suveranității. Declaraţia de Suveranitate a fost adoptată acum 36 de ani, pe 23 iunie 1990, de către deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. „Acum 36 de ani, moldovenii au luptat pentru suveranitate și pentru dreptul de a-și decide soarta singuri. Peste 36 de ani, Moldova își construiește soarta cu adevărat”, a declarat președinta Maia Sandu din capitala Belgiei, Bruxelles.

În mesajul său din această zi, președinta a ținut să precizeze cât de greu a fost drumul spre obținerea suveranității R. Moldova.

„Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră, iar astăzi regimul de la Kremlin vrea să distrugă, prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. (…) La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitatea și curaj pentru a realiza acest proces: programul de integrare europeană a R. Moldova”, a susținut șefa statului.

Și premierul Alexandru Munteanu a declarat că „acum 36 de ani a fost momentul în care am afirmat că viitorul țării trebuie decis aici, de cetățenii ei”.

„Și astăzi, suveranitatea înseamnă același lucru: dreptul nostru de a ne alege singuri drumul, de a construi instituții puternice, de a respecta legea și de a contribui, fiecare, la dezvoltarea Republicii Moldova. Drumul european este expresia acestei alegeri suverane și a dorinței noastre de a construi o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă”, a declarat Munteanu.

Totodată, fostul președinte și liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, a scris într-o postare că „trebuie să admitem că nouă ne este până în prezent foarte dificil să ne afirmăm ca stat suveran, ca stat care ia decizii în interesele sale naționale, și nu la comanda și în interesul comisarilor străini”.

„Noi de 36 de ani tot încercăm să păstrăm suveranitatea, independența și statalitatea și să nu le cedăm. Dar, periodic, apar forțe politice trădătoare, care ne propun planuri B, planuri și scenarii de cedare a țării, de desființare a Republicii Moldova, prin Unire sau prin împărțire teritorială. Asta înseamnă că suveranitatea ne este în pericol. Dacă e adevărat că un popor are nevoie de 40 de ani de „umblat prin pustie”, noi mai avem de umblat încă patru ani, exact cât să ne tratăm de ultima și de cea mai dureroasă problemă politică pe care a avut-o vreodată țara noastră – guvernarea trădătoare PAS. Nu a rămas mult să-i suportăm la conducere, până Moldova se va elibera și poporul își va lua țara înapoi”, a scris deputatul care promovează politica pro-rusă Igor Dodon.

Potrivit istoricilor, Declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităţilor, proces care a cuprins întreg spațiul sovietic.

Adoptarea Declaraţiei de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere şi eliberare naţională. Astfel, Declaraţia de Suveranitate stipulează în mod clar că suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei. Se afirmă supremaţia legilor R.S.S. Moldova asupra celor unionale, se instituie cetăţenia şi se prevede dreptul suveran de a menţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii.

În acelaşi timp, documentul stipulează caracterul unitar şi indivizibil al statului.

În sfârşit se stipula că „prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”.

Declaraţia de Suveranitate a fost votată cu o singură abţinere.

La 23 iunie 1991, în ziua primei aniversări de la proclamarea suveranităţii R. Moldova, la Chişinău a fost pusă în circulaţie prima serie de mărci poştale, ce poartă atributele statalităţii – Stema şi Drapelul.