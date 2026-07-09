Bărbatul cercetat pentru trafic de influență, după ce ar fi primit 20 de mii de euro de la ruda unui deținut condamnat pentru viol, a fost plasat în arest pentru 30 de zile

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru un termen de 30 de zile a unui bărbat cercetat pentru trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit 20 de mii de euro de la ruda unui deținut condamnat pentru viol, susținând că poate influența judecători pentru a obține eliberarea acestuia din penitenciar, a informat Procuratura Anticorupție (PA).

Marți, 7 iulie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii PA au efectuat percheziții la domiciliul suspectului.