UPDATE Analizele ANSP confirmă prezența vaporilor de mercur, demonstrând contaminarea aerului din incinta unui depozit din satul Goian

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a descoperit peste 20 de metri cubi de deșeuri medicale periculoase, depozitate ilegal în 21 de saci. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a menționat că este o situație „de o gravitate deosebită”.

UPDATE 15:50 Ministerul Mediului informează că analizele de laborator efectuate de ANSP au confirmat prezența vaporilor de mercur, demonstrând contaminarea aerului din incinta unui depozit din satul Goian, comuna Ciorescu.

„Pentru o evaluare completă a situației, vom contracta serviciile unui laborator independent acreditat la nivelul UE, care va preleva probe suplimentare. Imediat ce vom avea rezultatele finale, vom calcula prejudiciul adus mediului, iar dosarul complet va fi înaintat către Procuratura R. Moldova”, a comunicat ministerul.

Ministerul Mediului mai precizează că, în cazul în care se va constata poluarea solului cu mercur, poluatorul își va asuma cheltuielile și va trebui să elaboreze și să implementeze un plan de curățare și refacere a mediului, aprobat de autorități, conform legii răspunderii de mediu.

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În cadrul verificărilor, au fost constatate încălcări grave ale legislației privind gestionarea deșeurilor, potrivit ministrului.

„Sacii conțineau cantități importante de deșeuri periculoase, inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe cu potențial ridicat de risc pentru sănătatea populației și pentru mediu”, a comunicat ministrul Mediului.

Într-o altă locație, din cauza gestionării iresponsabile a unui spațiu de către agentul economic, s-a constatat o poluare cu mercur – „un fapt extrem de grav”, declară Gheorghe Hajder.

„În acest moment, se întreprind măsuri pentru sigilarea și securizarea spațiilor contaminate și se desfășoară acțiuni de investigare pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege”, conform ministrului.

Gheorghe Hajder a declarat că va reveni cu detalii imediat ce ancheta va fi finalizată.