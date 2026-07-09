UPDATE Platforma DA cere să participe la consultările pentru desemnarea viitorului prim-ministru. Reacția Președinției

UPDATE 16:45 Într-un comentariu pentru NM, reprezentanții Președinției au declarat că „procedura constituțională de consultare în vederea identificării candidatului la funcția de prim-ministru, prevăzută la art. 98 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, vizează consultarea fracțiunilor parlamentare”.

„În consecință, președinta Republicii Moldova invită la consultări exclusiv fracțiunile constituite în Parlament, în conformitate cu prevederile Constituției și cu jurisprudența Curții Constituționale”, au adăugat reprezentanții instituției prezidențiale.

Știrea inițială

Partidul extraparlamentar Platforma DA a anunțat joi, 9 iulie, că dorește să participe la consultările inițiate de președinta țării pentru desemnarea viitorului prim-ministru și a lansat un apel în acest sens către Președinție. Formațiunea consideră că la discuții ar trebui invitați și reprezentanții societății civile, precum și partidele proeuropene extraparlamentare.

„Platforma DA îndeamnă Președinția să invite la consultări și reprezentanții formațiunii noastre. Ținând cont de faptul că în Biroul Politic al Platformei DA activează doi deputați în Parlamentul Republicii Moldova, considerăm firesc ca vocea și expertiza partidului nostru să fie auzite în cadrul discuțiilor privind desemnarea noului prim-ministru și formarea viitorului Cabinet de Miniștri. Suntem gata să contribuim cu profesioniști, idei și expertiză în interesul Republicii Moldova și al parcursului său european”, se arată în declarația emisă de formațiunea extraparlamentară.

Președinția nu a anunțat, deocamdată, dacă va accepta solicitarea Platformei DA de a participa la consultări.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova joi, 9 iulie. Cinci dintre fracțiuni ar urma să se întâlnească cu Maia Sandu pe 10 iulie, iar fracțiunea PAS – pe 11 iulie.

Anterior, deputații Dinu Plîngău și Stela Macari, care fac parte din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), au revenit la Platforma Demnitate și Adevăr (DA) în calitate de membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic.

Anterior, Mișcarea Alternativa Națională (MAN) și Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) au anunțat că vor boicota discuțiile de la Președinție. O decizie similară au anunțat și deputații din Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru.