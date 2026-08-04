Autoritățile din Spania declară că 70 de mii dintre cele 72 de mii de persoane care au intrat în Ceuta s-au întors în Maroc

Ministrul de interne spaniol, Fernando Grande-Marlaska, a afirmat că 70 de mii din cele 72 de mii de persoane care au intrat în Ceuta săptămâna trecută s-au întors deja în Maroc. Oficialul a adăugat că restul cazurilor vor fi analizate, iar cei care nu au dreptul să rămână în Spania să fie repatriați, scrie agenția EFE.

Fernando Grande-Marlaska a prezentat aceste date în cadrul conferinței de presă, după ce a participat la reuniunea miniștrilor de Interne ai Uniunii Europene (UE), care și-au exprimat „solidaritatea fermă” față de Spania în urma crizei migraționale din Ceuta și au subliniat necesitatea de a „continua să lupte fără încetare” împotriva rețelelor de trafic de migranți, precum și de a îmbunătăți capacitatea de prevenire în fața acestui tip de situații.

Ministrul a explicat că Guvernul întreprinde demersuri pentru a „rezolva situația de ilegalitate” a celorlalte persoane care încă nu s-au întors în Maroc, astfel încât cele care nu au dreptul să rămână în Spania vor fi „expulzate”, întotdeauna cu „respectarea strictă” a legislației spaniole și internaționale și în conformitate cu cadrul de protecție a drepturilor omului.

Sosirile ilegale au scăzut cu 30% de la începutul anului

După ce a asigurat că Spania nu a primit nicio avertizare sau raport care să semnaleze o criză de o asemenea amploare precum cea care a avut loc la Ceuta săptămâna trecută, Marlaska a precizat că se aștepta o creștere a sosirilor ilegale, specifică perioadei de vară, accentuată de un posibil efect al hotărârii Curții Supreme privind returnările imediate la Ceuta și Melilla, pentru care se luaseră deja măsurile necesare de întărire a forțelor de securitate. Măsurile adoptate până în acel moment au permis Guvernului să reducă cu 30% intrările ilegale pe teritoriul Spaniei în acest an 2026, comparativ cu anul trecut, a precizat el.