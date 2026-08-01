Criza din Ceuta: 22 de lideri ai UE declară că sunt gata să reintroducă „controalele temporare la frontieră” în bloc

Douăzeci și doi de lideri ai UE – inclusiv cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministra italiană Giorgia Meloni – au criticat sâmbătă, 1 august, politicile de migrație ale prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, care subminează securitatea frontierelor blocului comunitar, relatează POLITICO. Sánchez, din ce în ce mai izolat, a replicat că partenerii săi din UE reacționează într-un mod „egoist” și „ilegal” la afluxul brusc a aproximativ 50.000 de migranți neautorizați din Maroc în exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord.

Deși aproape toți acești migranți s-au întors acum în Maroc – și niciunul nu a trecut pe continentul UE – cei 22 de lideri și-au exprimat „îngrijorarea serioasă” cu privire la amenințarea la adresa frontierelor UE și au concentrat atenția asupra deciziei lui Sánchez de a acorda statut legal unui număr de până la 1,2 milioane de migranți neautorizați ca fiind un „factor de atracție” care a alimentat criza.

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și prim-ministrului irlandez, Micheál Martin, cei 22 de lideri au făcut referire directă la necesitatea cooperării la nivel UE în ceea ce privește politici precum schema de regularizare a migranților de la Madrid.

„Avem datoria de a descuraja eficient și de a combate neobosit migrația ilegală, prin coordonarea acțiunilor noastre, consolidarea frontierelor noastre externe și abordarea tuturor politicilor care pot servi drept factori de atracție, cum ar fi regularizarea unui număr foarte mare de migranți ilegali”, au scris liderii.

Madridul a respins afirmația conform căreia schema de regularizare a țării a declanșat criza din Ceuta și a subliniat că niciuna dintre persoanele care au intrat ilegal în exclavă nu ar fi eligibilă să beneficieze de această măsură.

„Acest proces se bazează pe condiții foarte specifice, cum ar fi dovada rezidenței în Spania înainte de 1 ianuarie 2026 și faptul că ați locuit în Spania timp de cinci luni consecutive la momentul depunerii cererii”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe spaniol.

Mai mult, termenul limită pentru depunerea cererilor pentru schemă, care a fost lansată în aprilie, era în iunie.

Însă aceste explicații nu par să-i convingă pe liderii UE care au semnat scrisoarea adresată lui Costa, Von der Leyen și Martin.

„Nu putem permite ca trecerile în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze percepția că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. Că intrarea ilegală a unui migrant se poate transforma într-o ședere legală”, au continuat ei.

Ca semn al amenințării tot mai mari la adresa spațiului deschis de călătorie Schengen al UE și al explozivității migrației ca problemă politică, semnatarii scrisorii au declarat că sunt pregătiți să consolideze sau să reintroducă „controalele temporare la frontieră” în bloc.

Pe lângă Merz și Meloni, scrisoarea a fost semnată de liderii Austriei, Belgiei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Republicii Cehe, Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Greciei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Maltei, Olandei, Poloniei, României, Slovaciei, Sloveniei și Suediei.

Aceștia au solicitat o videoconferință a miniștrilor de interne pentru a conveni asupra următorilor pași.