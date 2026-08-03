Ursula von der Leyen îi cere premierului Spaniei măsuri mai dure pentru protejarea frontierelor UE, după criza migranților din Ceuta 

„Trebuie făcut mai mult pentru consolidarea frontierelor Uniunii Europene în punctele critice”, i-a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierului spaniol Pedro Sánchez, într-o scrisoare consultată de Politico.

În scrisoarea datată 3 august von der Leyen a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru a ajuta Spania să gestioneze migrația ilegală, subliniind însă că sunt necesare măsuri suplimentare.

Scrisoarea vine după valul masiv de migranți de săptămâna trecută, când mii de persoane au trecut frontiera cu Marocul pentru a intra în enclava spaniolă Ceuta, din nordul Africii. Cel puțin 67 de persoane și-au pierdut viața în urma incidentelor.

„În cooperare cu Spania, în special în ceea ce privește Ceuta și Melilla, am putea consolida sistemele de avertizare timpurie pentru gestionarea frontierelor și am putea îmbunătăți sprijinul nostru tehnic și financiar acordat Marocului”, a scris von der Leyen în scrisoare.

Premierul spaniol Pedro Sánchez i-a acuzat pe mulți dintre omologii săi din Uniunea Europeană că exploatează criza migrației din Ceuta pentru a-i ataca guvernul.

Premierul italian Giorgia Meloni a fost prima care a propus, joi, suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, format din 29 de state în care controalele la frontierele interne au fost în mare parte eliminate. Italia și Franța au reintrodus săptămâna trecută restricții privind libera circulație.

Von der Leyen a lăudat luni „gestionarea rapidă” a returnării migranților de către autoritățile spaniole și marocane, afirmând că acestea au „reușit să împiedice deplasarea ilegală a migranților către Spania continentală și restul Europei”.

Schimbul de mesaje a avut loc după ce, în weekend, 22 de lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene au semnat o scrisoare comună prin care au cerut convocarea de urgență a miniștrilor de Interne și un răspuns mai ferm și coordonat la criza migrației.

Reuniunea miniștrilor de Interne va avea loc marți, după ce ambasadorii statelor membre ale UE au discutat situația luni după-amiază.

„Trebuie să facem mai mult”

Intervenția liderilor europeni a deschis și o nouă dispută politică privind politica de migrație a Spaniei, inclusiv planul guvernului de la Madrid de a legaliza statutul a peste un milion de migranți fără acte.

În scrisoare, Ursula von der Leyen și-a exprimat solidaritatea cu Spania, dar a subliniat că această criză trebuie să determine și o reacție mai fermă din partea Uniunii Europene.

„Migrația este o provocare europeană care necesită un răspuns european. Iar în acest context, solidaritatea este esențială”, a scris președinta Comisiei Europene.

Ea a precizat că Executivul european a pus la dispoziția Spaniei sprijin financiar și operațional, iar agențiile europene Frontex, Europol și Agenția UE pentru Azil sunt pregătite să acorde asistență.

Ursula von der Leyen a afirmat că incidentul a scos la iveală vulnerabilități în gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Este clar că trebuie să facem mai mult pentru a consolida și mai mult frontierele noastre în punctele critice”, a scris președinta Comisiei Europene, inclusiv prin „monitorizare atentă și utilizarea de bariere fizice acolo unde este necesar”.

Von der Leyen a prezentat cinci priorități: prevenirea migrației ilegale printr-o cooperare mai strânsă cu țările partenere, întărirea frontierelor externe ale UE, instituirea unor sisteme de avertizare timpurie, destructurarea rețelelor de trafic de migranți și eficientizarea procedurilor de returnare.

Ea a subliniat că Marocul rămâne „un partener strategic important” în combaterea traficului de migranți și a migrației ilegale. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze cu autoritățile de la Rabat și Madrid pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie din jurul enclavelor Ceuta și Melilla, precum și pentru consolidarea sprijinului tehnic și financiar acordat Marocului.

Președinta Comisiei Europene și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru reuniunea de urgență a miniștrilor Justiției și de Interne din statele UE, programată marți, pe care a descris-o drept un prim pas către un răspuns comun la criză.

Potrivit acesteia, miniștrii ar trebui să convină asupra unei direcții de acțiune înainte ca liderii europeni să analizeze măsurile la următoarea reuniune a Consiliului European.