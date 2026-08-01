Aproape toți migranții din Ceuta s-au întors în Maroc, declară autoritățile spaniole. Excluderea Spaniei din Schengen, la cererea unor state UE, nu este posibilă

Excluderea Spaniei din spațiul european de liberă circulație Schengen, cerută de mai multe state din UE după afluxul masiv de migranți ilegali în exclava spaniolă Ceuta, nu este posibilă, întrucât o astfel de posibilitate nu este prevăzută de textele europene și nici nu ar fi acceptată de Comisia Europeană, potrivit Agerpres.

Italia a fost prima țară care a declarat că spațiul Schengen ar trebui închis pentru Spania, în timp ce în exclava Ceuta de pe coasta marocană a Africii soseau migranți al căror număr a crescut în numai o zi până vineri de la circa 1500 la aproximativ 60 de mii.

Alte state membre ale UE, precum Finlanda, Danemarca și Republica Cehă, au cerut la rândul excluderea Spaniei din spațiul Schengen. Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a afirmat că, împreună cu omoloaga sa italiană Giorgia Meloni, vor „reuni liderii europeni pentru a discuta situația”.

La rândul său, premierul ceh Andrej Babis a reproșat guvernului spaniol condus de premierul Pedro Sanchez efectul de încurajare generat de programul acestuia de legalizare a situației imigranților ilegali, prin care mai mult de o jumătate de milion de imigranți fără acte au obținut deja un statut legal în Spania.

Totuși, conform textelor europene, un stat membru în Schengen nu poate fi exclus și nici suspendat din acest spațiu de liberă circulație. Singura măsură prevăzută de codul Schengen este instituirea unor controale temporare și excepționale la granițele dintre statele membre, în caz de „amenințare gravă pentru securitatea internă sau ordinea publică”, măsură care a mai fost aplicată de unele state membre pentru a combate migrația ilegală.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept „inacceptabile” imaginile care arată valul de migranți din Ceuta și a cerut returnarea acestora către Maroc, conform normelor UE.

Însă oficiali de la Bruxelles au dat de înțeles că ideea excluderii unei țări din Schengen nu ar fi nicidecum agreată de Comisia Europeană. Un astfel de oficial european a declarat pentru AFP că „înțelege îngrijorările unor guverne„, dar a insistat că prioritatea trebuie să fie în primul rând „securizarea frontierelor externe” ale UE.

Comisia Europeană a ținut să sublinieze de asemenea că această criză se limitează la exclava spaniolă Ceuta, situată pe continentul african, fără să fie înregistrate de acolo deplasări secundare ale migranților în interiorul UE.

Potrivit Ministerului de Interne spaniol, până vineri după-amiază peste 37.500 dintre cei circa 60.000 de migranți ajunși în Ceuta au revenit în Maroc. Corpurile a 43 de migranți au fost recuperate de pe coastă după ce au murit înecați în timp ce înotau spre exclava spaniolă.

Premierul Pedro Sanchez a declarat că acest val migrator brusc și masiv este generat de o interpretare pe care grupările mafiote ale traficanților au dat-o unei hotărâri recente a justiției spaniole referitoare la returnarea migranților sosiți pe mare.

Conform acestei hotărâri, „nu pot fi returnate la frontieră persoanele care ar sosi în Spania pe mare”, a explicat Sanchez, adăugând că „această interpretare (…) s-a răspândit ca focul de praf de pușcă în ultimele ore”. El a mai spus că ia în calcul revizuirea legislației pentru a facilita returnările la graniță.