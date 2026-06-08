ULTIMA ORĂ O dronă a explodat în raionul Orhei. Nu sunt victime

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în extravilanul satului Lopatna, raionul Orhei. Potrivit Poliției, nicio persoană nu a fost rănită, iar autoritățile continuă cercetările „pentru a stabili toate circumstanțele”.

Poliția din Orhei a fost sesizată în jurul miezului nopții de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut în afara localității, acesta explodând apoi.

La fața locului s-au deplasat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. „Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor”, a menționat Poliția. De asemenea, au intervenit specialiști ai Secției tehnico-explozive și reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale Orhei, care „au evaluat riscurile și au efectuat cercetările necesare”.

În urma verificărilor preliminare, oamenii legii au stabilit că nu au fost înregistrate victime.

În dimineața zilei de 8 iunie, cercetările de specialitate au fost reluate. Instituțiile responsabile spun că continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente „pentru a stabili toate circumstanțele incidentului”.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, autoritățile de la Chișinău au raportat în mod repetat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești. Mai multe aparate de zbor au căzut pe teritoriul țării, iar în unele cazuri autoritățile au constatat prezența materialelor explozive.

Maia Sandu a spus că Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemul anti-drone și sistemul de bruiaj pentru a putea combate dronele rusești care încalcă spațiul aerian național.