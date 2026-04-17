VIDEO Liudmila Vartic, amendată după deces. „Omor camuflat”, complici, politizare. Cine plătește avocații. Violeta Gașițoi, la Podcast ZdCe

Violeta Gașițoi, avocata mamei Liudmilei Vartic, femeia care și-a pierdut viața la 3 martie 2026, după ce a căzut de la înălțime, de pe un bloc de locuit din Municipiul Chișinău, este invitata Podcast ZdCe. Avocata răspunde la întrebări legate de acuzațiile pe care le-a adresat organelor de drept care examinează cazul de deces al Liudmilei, făcând referire la mai multe omisiuni pe parcursul anchetei.

Avocata susține că acest caz trebuie să fie examinat în calitate de „omor camuflat”, adică „omor planificat din timp de către una sau mai multe persoane”, după cum a explicat apărătoarea.

„Până acum toate instituțiile publice ne-au convins, au încercat să convingă inclusiv societatea, că varianta de omor a fost examinată și exclusă. Eu vreau să vă dezamăgesc, ea nu a fost niciodată examinată și niciodată exclusă”, a declarat Violeta Gașițoi. Ea s-a referit la presupuși complici și la alte persoane care ar fi putut avea implicare în decesul victimei.

„Bănuiala noastră rezonabilă e că a existat și violență fizică, nu doar violență psihologică”, a mai afirmat avocata Violeta Gașițoi.

Decesul Liudmilei Vartic a fost examinat inițial ca suicid, iar în prezent este examinat în cadrul unei cauze penale pentru violență în familie cu determinare la suicid, statut de bănuit având soțul femeii decedate, Dumitru Vartic. El pledează nevinovat.

Violeta Gașițoi mai răspunde la întrebări referitoare la politizarea cazului, la zvonuri pe rețelele sociale de pe conturi anonime, la cine i-a propus să fie avocata mamei Liudmilei Vartic și cine plătește pentru serviciile ei de avocată.

NOTĂ: Avocații lui Dumitru Vartic a emis un comunicat de presă, în care au declarat că „în ceea ce privește acuzațiile de violență fizică sau psihică, apărarea sustine ferm că nu există niciun fel de probe din timpul vieții Ludmilei Vartic care să ateste că soțul său, Dumitru Vartic, ar fi aplicat vreodată violență fizică sau psihică împotriva ei”.