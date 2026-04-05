VIDEO Cazul Liudmilei Vartic: între fapte și conspirații. Viorica Țîmbalari, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Viorica Țîmbalari, directoarea generală a Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, despre valul de speculații, teorii conspiraționiste și informații neconfirmate apărute online după moartea Liudmilei Vartic.

În cadrul discuției, analizăm principalele narațiuni răspândite în spațiul public — de la acuzațiile că moartea ar fi fost mușamalizată de autorități până la interpretările legate de mediul familial al victimei — și explicăm ce se știe în mod real despre procedurile de investigare în astfel de cazuri. De asemenea, vorbim despre solicitarea de exhumare a corpului, despre cât de dificil este să se stabilească circumstanțele exacte ale unei morți suspecte și despre rolul instituțiilor atunci când apar suspiciuni de violență în familie.

Discutăm și despre impactul pe care îl pot avea dezinformarea și teoriile conspiraționiste asupra victimelor reale ale violenței domestice, despre modul în care colaborează instituțiile statului pentru prevenirea și combaterea acestor cazuri și despre sprijinul oferit copiilor și familiilor afectate de astfel de tragedii.

Analizăm cum reacționează instituțiile statului, ce responsabilități au autoritățile locale și de ce, mai ales în localitățile mici, femeile se tem să raporteze violența.