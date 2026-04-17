Suspiciuni de omor vs. nevinovăție totală. Avocații lui Dmitri Vartic nu se opun exhumării, dar fac un apel către public: „Nu există nicio probă, absolut nicio probă”

În timp ce avocații Liudmilei Vartic susțin necesitatea investigării unui posibil omor, apărarea lui Dmitri Vartic respinge orice acuzație și afirmă că nu există probe care să indice violență. Avocații și-au expus argumentele în cadrul unui emisiuni difuzate la TV8, dar și în declarații publice, prezentând două versiuni diferite asupra circumstanțelor cazului.

Declarațiile acestora vin după ce ieri, 16 aprilie, a fost anunțat că un judecător de instrucție a admis cererea procurorilor privind exhumarea cadavrului Liudmilei Vartic, depusă la solicitarea avocatelor familiei.

Potrivit avocatei mamei Liudmilei Vartic, Gabriela Kornacker, exhumarea va permite efectuarea unei noi examinări medico-legale, utilizând tomografia computerizată. Această metodă ar urma să ofere o imagine detaliată asupra leziunilor suferite de victimă. În urma procedurii, susține aceasta, vor putea fi identificate „cu maximă precizie” toate leziunile care existau atât la momentul decesului, cât și înainte de acesta.

Atât avocații Liudmilei Vartic, cât și avocații lui Dmitri Vartic au desemnat câte un expert care să facă parte din comisia de examinare medicală. Roman Mihaeș, unul dintre avocații lui Dmitri Vartic, a declarat că nu se opun exhumării, întrucât sunt „interesați în stabilirea adevărului”.

Avocata familiei victimei a precizat că „nu insistă pe ipoteza versiunii de omor”, însă consideră necesar ca ancheta să pornească de la premisa unui deces suspect și, „în mod obligatoriu, să investigheze un posibil omor intenționat”. În opinia sa, există suficiente suspiciuni care ar justifica acest lucru.

De cealaltă parte, apărarea respinge categoric aceste suspiciuni.

„Nu există nicio probă, absolut nicio probă, privind violența fizică a domnului Vartic, niciun martor, nicio dovadă, nici directă, nici indirectă, că a pus mâna vreodată pe Liudmila Vartic”, a declarat Mihaeș în cadrul emisiunii, făcând referire la materialele la care are acces partea apărării.

Într-un comunicat emis pe 17 aprilie, avocații lui Dmitri Vartic au reiterat poziția clientului lor.

„Clientul nostru nu este vinovat. Apărarea va demonstra nevinovăția acestuia exclusiv prin probele administrate în mod legal în cadrul procesului penal”, afirmă avocații.

Apărătorii au mai precizat că Dmitri Vartic a fost alături de soția sa după prima tentativă de sinucidere din 5 noiembrie 2025, în perioada internărilor la Spitalul Raional Hâncești și ulterior la Spitalul Specializat din Codru. Totodată, la 18 noiembrie 2025, Liudmila Vartic ar fi efectuat analize de laborator la centrul privat Clinica Sante.

În același context, avocații au anunțat că au depus o plângere penală privind modul în care a fost îngrijită Liudmila Vartic la spitalul din Hâncești, invocând „neglijența medicală și neacordarea de ajutor unui bolnav”.

Totodată, Roman Mihaeș a afirmat că Liudmila Vartic a menținut un contact constant cu copiii săi, vorbind zilnic cu aceștia. Mai mult, ultima întâlnire directă, potrivit lui, ar fi avut loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2026, când aceasta a petrecut două zile alături de ei la Hîncești.

Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a anunțat și un alt caz suspect. Pe 3 martie, chiar în ziua decesului, în jurul orei 09:32, pe numele victimei a fost întocmit un proces verbal contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră, fiind aplicată și o amendă. Din numele Liudmilei Vartic a fost aplicată o semnătură pe procesul verbal de constatare a contravenției, care posibil a fost imitată și urmează a fi expusă expertizei. La acea oră, Liudmila Vartic era deja decedată.

Roman Mihaeș, avocatul lui Vartic, a declarat că nu poate comenta acest lucru, „până nu vom fi invitați într-o procedură ca să vedem vreun document ceva”. Avocatul a menționat că nu răspunde la moment de acest caz.

Tot ieri, 16 aprilie, Familia Liudmilei Vartic a făcut un apel public către „toți oamenii de bună-credință să le fie alături în acoperirea cheltuielilor pentru procedura de exhumare, expertizele medico-legale și independente, precum și pentru asistența juridică specializată”. Într-un mesaj pe rețelele de socializare publicat de sora Liudmilei, Victoria Tatarinova, se menționează că „statul nu va acoperi aceste costuri esențiale pentru stabilirea adevărului”.

Și avocata familiei, Gabriela Kornacker, a declarat, în cadrul unei emisiuni la TV8, că „atunci când au fost invitate la ofițerul de urmărire penală pentru a concretiza din partea mamei victimei dacă susține cererea de exhumare, au fost întrebate dacă sunt de acord să suporte cheltuielile”. „Răspunsul nostru a fost că, în cazul în care autoritățile statului nu vor dori să suporte aceste cheltuieli, atunci noi ne vom asuma acest lucru”, a afirmat Kornacker.

Avocata a spus că nu cunoaște ce sumă va fi necesară, dar a menționat că în cazul omorului Anei-Maria, tânăra însărcinată în luna a șasea, instanța a dispus încasarea de la inculpat, în bugetul de stat, a sumei de peste 500 de mii de lei pentru cheltuielile judiciare.