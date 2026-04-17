I s-a cerut sau nu familiei Liudmilei Vartic să plătească exhumarea? Una dintre avocatele rudelor, după precizările Poliției: „Dacă ar fi fost așa de la bun început, nu era să fim chemate la organul de urmărire penală”

Apărarea rudelor Liudmilei Vartic susține că autoritățile și-ar fi asumat să acopere cheltuielile pentru exhumare abia după ce informațiile despre refuz au devenit publice și familia a cerut ajutorul financiar al cetățenilor. Contactată de ZdG, avocata Gabriela Kornacker a declarat că mesajul cu care a venit Poliția în dimineața zilei de vineri, 17 aprilie, ar fi „o tentativă intenționată de a descuraja oamenii de bună-credință să doneze bani pentru o cauză nobilă”.

De cealaltă parte, și directoarea Agenției Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie a confirmat că „proceduri precum exhumarea, sunt acoperite din resursele statului”.

Avocată: „Dacă ei intenționau, din start, să acopere aceste cheltuieli, evident că această întrebare nu ar fi apărut”

„Noi ne bucurăm foarte mult pentru această reacție a Poliției după ce am făcut public faptul că, de fapt, organul de urmărire penală intenționează să pună în sarcina noastră, adică a succesorilor victimei, aceste cheltuieli. (…) Acesta lucru a fost făcut public încă acum câteva zile. Organul de urmărire penală ne-a chemat și ne-a întrebat dacă noi suntem de acord să ne asumăm aceste cheltuieli. Dacă ei intenționau, din start, să acopere aceste cheltuieli, evident că această întrebare nu ar fi apărut. Noi am fost citate la organul de Poliție prin intermediul unui proces-verbal de audiere suplimentară – ni s-au pus aceste întrebări legate strict de acoperirea chetuielilor procedurilor respective. Vedem că restul chetuielilor, pentru expertize independente, pentru antrenarea unui expert din străinătate, asistență juridică – da, în continuare, rămân în sarcina succesorilor. Legea prevede foarte clar că partea care solicită antrenarea unor experți din străinătate sunt suportate de către aceasta. Expertul din străinătate a fost identificat de noi în cadrul expertizei medico-legale, dar mai avem de făcut o expertiză psihiatrică-psihologică cu antrenarea experților din străinătate. Aceste cheltuieli urmează să fie acoperite de către succesori. Din aceste considerente, acest comunicat al Poliției îl cataloghez mai mult ca o tentativă intenționată de a descuraja oamenii de bună-credință să doneze bani pentru o cauză nobilă, de interes public, și să creeze intenționat dificultăți în aflarea adevărului. Noi, avocatele, încurajăm în continuarea oamenii să doneze (…). Sumele care vor excede necesitățile din cauza Vartic le vom redirecționa către organizații pentru protecția victimelor violenței în familie”, a afirmat Gabriela Kornacker.

Legea prevede că expertiza judiciară se efectuează cu condiția că solicitantul achită în prealabil costurile acesteia. În cazul în care solicitantul expertizei este o instituție publică, pentru efectuarea expertizei judiciare este suficientă prezentarea prealabilă a unei garanții privind plata ulterioară, acceptată de către instituția de expertiză judiciară sau de către expertul judiciar, în cazul în care acesta își desfășoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară.

Ca excepție, în cazul în care solicitantul are o situație materială precară, este o persoană cu dizabilități sau este beneficiar de pensie pentru limită de vârstă, prin decizia conducătorului instituției publice de expertiză judiciară sau a expertului judiciar căruia i-a fost dispusă efectuarea expertizei judiciare, în cazul în care acesta își desfășoară activitatea în cadrul unui birou de expertiză judiciară, taxele pentru expertiza judiciară pot fi reduse cu până la 50%.

Puțin mai devreme, și directoarea generală a Agenției Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV), Viorica Țîmbalari, a comunicat că „toate acțiunile ce țin de anchetă, inclusiv expertizele medico-legale și proceduri precum exhumarea, sunt acoperite din resursele statului”.

„Vedem cum, în complicitate cu alte organizații ale statului, este o tentativă de a descuraja oamenii să doneze bani. Dacă ar fi fost așa de la bun început, nu era să fim chemate la organul de urmărire penală și întrebate dacă ne asumăm aceste cheltuieli. Această reacție a Poliției a venit după ce Victoria Tatarinova a făcut apelul public”, a subliniat avocata.

Conform Vioricăi Țîmbalari, din data de 9 martie, „imediat după ce a devenit cunoscut cazul tragic al Ludmilei Vartic, ANPCV a contactat partenerii din societatea civilă, inclusiv Centrul de Drept al Femeilor (CDF), care a desemnat-o pe Arina Țurcan pentru reprezentarea pe acest caz”.

„Doamna avocată a depus toate demersurile necesare, inclusiv cererile privind exhumarea și efectuarea expertizelor relevante. Aceste solicitări au fost acceptate de către judecătorul de instrucție la data de 14 aprilie. În perioada 10 martie – 27 martie, asistența juridică acordată succesoarei Ludmilei a fost gratuită, costurile fiind acoperite integral de către CDF. Ulterior, în urma deciziei mamei de a schimba avocatul, aceste costuri nu mai sunt acoperite. Au fost oferite alternative de către ANPCV, inclusiv o listă de organizații care pot acorda sprijin juridic gratuit, precum și posibilitatea de a beneficia de un avocat garantat de stat. Decizia finală a aparținut familiei, care a optat pentru un avocat ales în mod independent. Conform informațiilor publice comunicate de avocatele actuale, acest serviciu juridic este remunerat între 70-170€ pe oră. Înțelegem dificultățile financiare care pot apărea în acest context și regretăm această situație. Totodată, respectăm dreptul fiecărei persoane de a-și alege reprezentarea juridică dorită. Reiterăm: toate acțiunile ce țin de anchetă, inclusiv expertizele medico-legale și proceduri precum exhumarea, sunt acoperite din resursele statului”, a transmis Țîmbalari.

Rudele Liudmilei Vartic nu vor suporta cheltuielile pentru exhumare, spune Poliția după ce familia acesteia a cerut ajutor public, inclusiv pentru această procedură

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a negat că familia Liudmilei Vartic va trebuie să acopere cheltuielile pentru exhumare, așa cum a declarat sora acesteia când a făcut un apel public pentru a aduna donații.

„În contextul în care pe rețelele sociale circulă un mesaj care ar parveni din partea rudelor Ludmilei Vartic cu îndemnul către cetățeni de a dona bani pentru procedura de exhumare, Poliția precizează că în asemenea cazuri rudele victimei nu suportă cheltuieli, procesul fiind asigurat integral de poliție. În momentul în care va fi disponibil expertul din România, solicitat de rudele victimei, Poliția va asigura, conform tuturor normelor legale, atât procedura de exhumare, cât și expertiza medico-legală repetată. Precizăm că este un subiect sensibil și rugăm cetățenii să nu opereze eronat cu informații neverificate”, a transmis IGP.

Familia Liudmilei Vartic a făcut un apel public joi, 16 aprilie, către „toți oamenii de bună-credință să le fie alături în acoperirea cheltuielilor pentru procedura de exhumare, expertizele medico-legale și independente, precum și pentru asistența juridică specializată”. Într-un mesaj pe rețelele de socializare publicat de sora Liudmilei, Victoria Tatarinova, se menționează că „statul nu va acoperi aceste costuri esențiale pentru stabilirea adevărului”.

Potrivit acesteia, mama Liudmilei ar fi fost întrebată „dacă este pregătită să suporte personal toate cheltuielile legate de exhumare și expertizele necesare”.

Și avocata familiei, Gabriela Kornacker, a declarat, în cadrul unei emisiuni la TV8, că „atunci când au fost invitate la ofițerul de urmărire penală pentru a concretiza din partea mamei victimei dacă susține cererea de exhumare, au fost întrebate dacă sunt de acord să suporte cheltuielile”. „Răspunsul nostru a fost că, în cazul în care autoritățile statului nu vor dori să suporte aceste cheltuieli, atunci noi ne vom asuma acest lucru”, a afirmat Kornacker.

Avocata a spus că nu cunoaște ce sumă va fi necesară, dar a menționat că în cazul omorului Anei-Maria, tânăra însărcinată în luna a șasea, instanța a dispus încasarea de la inculpat, în bugetul de stat, a sumei de peste 500 de mii de lei pentru cheltuielile judiciare.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid.

Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.