Cazul Liudmilei Vartic: CNA a inițiat o cauză penală pentru fals în acte publice. Cererea de exhumare a cadavrului a fost acceptată de judecător

Judecătorul de instrucție a acceptat, la 14 aprilie, o cerere pentru exhumare a cadavrului Liudmilei Vartic, cererea fiind depusă de procurori, la solicitarea avocatelor familiei victimei. Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a anunțat acest fapt în cadrul unui briefing de presă joi, 15 aprilie.

Totodată, Russu a menționat că pe 3 martie, în jurul orei 09:32, pe numele victimei a fost întocmit un proces verbal contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră, fiind aplicată și o amendă. Din numele Liudmilei Vartic a fost aplicată o semnătură pe procesul verbal de constatare a contravenției, care posibil a fost imitată și urmează a fi expusă expertizei. La acea oră, Liudmila Vartic era deja decedată.

Materialele au fost trimise pentru examinare către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Cu referire la sesizarea examinată, la 15 aprilie organul de urmărire penală al CNA a inițiat o cauza penală pentru fals în acte publice.

De asemena, Procuratura anunță că a elaborat un proiect de lege care prevede instituirea sancțiunii contravenționale sau, după caz, penale pentru persoanele care au cunoscut despre un caz de violență, dar nu l-au denunțat, similar reglementărilor existente în cazul nedivulgărilor faptelor de corupție sau terorism. Totodată, au fost formulate propuneri pentru consolidarea respectării obligației desesizare a organelor de drept de către profesioniștii din domenii-cheie, precum personalul medical, cadrele didactice și asistența socială, în cazul în care există suspiciuni rezonabilă de violență în familie sau de tentativă de suicid.

Dmitri Vartic este în continuare bănuit de violență în familie care a dus la suicid.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.