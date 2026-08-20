Vasile Tofan, în contextul îngrijorărilor privind tranzitul cerealelor ucrainene: „Agricultorii noștri au prioritate pe Calea Ferată a Moldovei”

Agricultorii moldoveni au prioritate la transportul cerealelor pe calea ferată. Toate vagoanele Căii Ferate din Moldova (CFM) destinate transportului de cereale sunt rezervate producătorilor și companiilor din R. Moldova. În contextul îngrijorărilor privind tranzitul cerealelor ucrainene, prim-ministrul Vasile Tofan s-a întâlnit în cadrul unei ședințe cu reprezentanții asociațiilor de agricultori, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Î.S. „Calea Ferată din Moldova”.

Potrivit informațiilor prezentate de CFM, toate vagoanele CFM destinate transportului de cereale sunt rezervate prioritar pentru solicitările agricultorilor și ale companiilor din R. Moldova. Transportul mărfurilor ucrainene aflate în tranzit se efectuează cu vagoane proprii ale operatorilor din Ucraina.



Totodată, reprezentanții Î.S. Calea Ferată au menționat că agricultorii moldoveni plătesc mai puțin pentru transportul cerealelor, beneficiind de un tarif complet de 15,30 franci elvețieni per tonă, pentru o distanță de 528 km. Costul complet pentru tranzitul cerealelor ucrainene pe aceeași distanță este de 20,64 franci elvețieni per tonă, cu includerea costurilor pentru vagoanele ucrainene.

„Exportatorii noștri plătesc un tarif mai mic decât exportatorii ucraineni și, pentru Calea noastră ferată, m-aș bucura să aibă cât mai mult tranzit ucrainesc, pentru că ei au nevoie de volume. Și-au planificat să transporte în august o mie de vagoane, acum suntem la mai puțin de 400. Agricultorii noștri au prioritate, tariful pentru ei este mai mic decât pentru cei ucraineni și limită pe capacitatea Căii Ferate nu există”, a declarat premierul.

Până în prezent, aplicarea coeficientului de reducere de 0,5 la tariful pentru mărfurile ucrainene transportate în tranzit prin R. Moldova a generat venituri de peste un milion de lei pentru CFM.

Totodată, potrivit Guvernului, Tofan s-a referit și la subiectul privind provocările din Portul Constanța, „unde există risc de congestionare”. Pentru a evita blocajele, a fost luată decizia ca admiterea pentru tranzit a vagoanelor cu cereale ucrainești să aibă loc doar după confirmarea preluării acestora de către Portul Constanța.

„Guvernul va continua să monitorizeze situația privind transportul feroviar al producției agricole și tranzitul cerealelor ucrainene, astfel încât interesele agricultorilor din R. Moldova să fie protejate, iar infrastructura națională de transport să fie utilizată eficient.”

În cadrul ședinței, producătorii agricoli au solicitat introducerea mecanismului de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase. În acest sens, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că o astfel de decizie ar putea afecta producătorii de pe alte segmente, iar o decizie va fi luată mâine, după consultări pe platforma Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Presiunea este foarte mare să o introducem, cum a fost 3 ani la rând. În același timp, anumite părți ale lanțului valoric nu vor fi fericite – morăritul, zootehnia. Fiecare decizie a statului are repercusiuni: luând o parte, ataci altă parte. Sunt decizii grele, unde statul trebuie să ia partea cuiva. Agricultorii noștri au argumente bune – mâine le vom cântări pe toate, ulterior vom lua decizia cum intervenim astfel încât să ne asigurăm că avem și prețuri corecte pentru agricultori, și o industrie de morărit, de panificație și zootehnie competitive. Toate aceste lucruri sunt interconectate”, a specificat prim-ministrul.