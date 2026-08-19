Foametea dintre anii 1946 – 1947 urmează să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității 

Foametea provocată în anii 1946 – 1947 pe teritoriul R. Moldova urmează să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității, comisă de regimul totalitar sovietic. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 19 august, avizul asupra proiectului de lege care prevede recunoașterea și comemorarea victimelor acestei tragedii.

Potrivit unui comunicat de la Guvern, pentru păstrarea memoriei celor care au avut de suferit, proiectul prevede crearea unor muzee, monumente și memoriale. De asemenea, este analizată posibilitatea introducerii unor sancțiuni pentru negarea sau denaturarea publică a acestei tragedii.

Proiectul mai prevede facilitarea accesului cercetătorilor la documentele din perioada foametei. Documentele relevante ar urma să fie identificate, scanate și puse la dispoziție în format electronic, fără ca originalele să fie mutate din arhivele în care sunt păstrate.

„Foametea din 1946 – 1947 a afectat peste 100 de mii de familii, iar despre această tragedie s-a vorbit prea puțin de-a lungul mai multor decenii. Este important să cunoaștem ce s-a întâmplat și să păstrăm memoria celor care au avut de suferit”, a menționat ministrul Culturii, Dan Suruceanu.

În R. Moldova, victimele foametei organizate din anii 1946 – 1947 sunt comemorate anual în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie.