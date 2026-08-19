Refugiații ucraineni au învins în războiul cu directoarea IS „Constructorul”. APP a încetat contractul de muncă semnat cu Ludmila David, după ce ZdG a făcut publice acuzațiile de abuzuri comise în relațiile cu beneficiarii 

După ce ZdG a scris despre acuzațiile de abuz și umilire de la Centrul „Constructorul” din Chișinău”, Agenția Proprietății Publice (APP), urmare a examinării demersului Ministerului Muncii şi Protecției Sociale şi a demersului Centrului de Drept al Avocaților (CDA) a dispus demiterea administratoarei Ludmila David.

„Conform Notei informative prezentate de preşedintele Consiliului de administrație, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 11.08.2026, membrii Consiliului de Administrație au decis şi au propus fondatorului spre aprobare încetarea contractului individual de muncă nr. 9 din 23.10.2024, încheiat cu administratorul IS „Constructorul”, Ludmila David, în conformitate cu prevederile art. 200 alin. (1) din Codul civil nr. 1107/2002”, se spune în documentul semnat de Ion Ciumac, director general adjunct al APP.

Articolul 200, Cod Civil, care prevede eliberarea din funcţie a administratorului, stiopulează că administratorul poate fi eliberat din funcţie prin hotărârea organului competent al persoanei juridice conform temeiului prevăzut de lege sau contract, precum şi fără invocarea unui motiv, fără termen de preaviz.

Respectiv, prin Hotărârea fondatorului IS „Constructorul” din 13 august 2026, s-a dispus încetarea, începând cu data de 13 august 2026, a contractului individual de muncă încheiat cu administratorul IS Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul”, Ludmila David.

În ziua imediat următoare publicării de ZdG a articolului „Al doilea război” al refugiaților din Ucraina: acuzații de abuz și umilire la Centrul „Constructorul” din Chișinău”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a emis un comunicat de presă în care preciza că „a întreprins un șir de acțiuni în urma sesizării depuse de o beneficiară a Centrului de plasament temporar pentru persoanele strămutate de pe teritoriul altor state, care activează în cadrul ÎS „Sanatoriul-preventoriu de bază „Constructorul”, prin care au fost semnalate nereguli privind respectarea drepturilor beneficiarilor și modul de administrare a Centrului”.

În vederea clarificării circumstanțelor, Ministerul a solicitat APP inițierea unei anchete de serviciu privind activitatea conducerii instituției, verificarea respectării drepturilor beneficiarilor, examinarea circumstanțelor invocate în petiție și informarea Ministerului despre rezultatele verificărilor și măsurile întreprinse. Totodată, a solicitat administrației Centrului prezentarea documentelor și explicațiilor referitoare la încetarea plasamentului beneficiarei și a membrilor familiei acesteia, precum și informații privind toate cazurile de încetare a plasamentului înregistrate în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, în vederea verificării respectării cadrului normativ aplicabil.

În comunicat se mai spune că Ministerul Muncii și Protecției Sociale își reafirmă angajamentul pentru asigurarea unui mediu sigur, demn și respectuos pentru toate persoanele beneficiare de protecție temporară în R. Moldova și condamnă ferm orice formă de comportament care aduce atingere demnității umane, încalcă drepturile beneficiarilor serviciilor sociale sau contravine principiilor de respect, nediscriminare, integritate și profesionalism care trebuie să guverneze activitatea tuturor instituțiilor din domeniul protecției sociale.

ZdG a apelat-o telefonic, fără răspuns, pe Ludmila David, pentru a afla poziția sa în legătură cu încetarea contractului de muncă. Anterior, contactată pentru o reacție, Ludmila David respingea toate acuzațiile.

La începutul lunii august, ZdG scria că mai mulți refugiați din Ucraina plasați temporar la Centrul de Reabilitare Medicală „Constructorul” din Chișinău reclamau presupuse abuzuri și tratamente umilitoare din partea directoarei Centrului. „Cel mai recent abuz a fost comis asupra unei victime a violenței în familie, refugiată, mamă a unui copil minor, îngrijitoare a unei persoane în vârstă și supraviețuitoare a unei tentative de omor”, spuneau avocații Centrului de Drept al Avocaților (CDA). „Ne-au alungat de acolo, ne-au dat trei zile ca să eliberăm centrul… Directoarea e brutală cu mai mulți beneficiari. Ea mi-a spus în față că nu-i suportă pe refugiații ucraineni, că noi am sta în capul ei. De mai multe ori mă eticheta că aș fi narcomană, alcoolică fără vreun temei”, spunea Alena (nume modificat, n.r.).

„Chiar acum vin de la MMPS, unde am discutat despre această situație. De unde ați luat că am alungat-o? Ea a plecat singură. Cine v-a spus că este victimă a violenței? Mergeți și discutați cu ceilalți beneficiari ai centrului, să vă spună că e alcoolică și narcomană. Întrebați și de ce poliția a venit să o caute acum câteva zile”, spunea, în replică, Ludmila David, care respingea acuzațiile.