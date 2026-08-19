Mai multe substanțe chimice periculoase, interzise sau restricționate în R. Moldova. Decizia Guvernului

O lista substanțelor și amestecurilor chimice interzise și restricționate a fost aprobată miercuri, 19 august, de Guvern. Potrivit Ministerului Mediului, documentul stabilește ce substanțe chimice nu mai pot fi produse, comercializate sau utilizate și în cazul cărora folosirea este permisă doar în anumite condiții.

Ministerul susține că scopul noilor reguli este de a reduce riscurile pe care aceste substanțe le pot prezenta pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu.

Lista include substanțe utilizate într-o gamă largă de produse și activități economice, inclusiv în industria chimică, producerea materialelor plastice și a cauciucului, textile, încălțăminte, jucării, echipamente electrice și electronice, industria auto, mobilă și materiale de construcții.

Printre substanțele care pot avea efecte negative asupra sănătății și mediului se numără:

plumbul;

cadmiul;

mercurul;

formaldehida;

anumiți ftalați, bisfenoli, coloranți;

alte substanțe chimice.

Ministerul susține că noile reguli vor contribui la reducerea expunerii populației la substanțe periculoase și la creșterea nivelului de siguranță al produselor comercializate în R. Moldova.

Totodată, acestea vor încuraja utilizarea unor alternative mai sigure și vor contribui la reducerea impactului substanțelor chimice asupra ecosistemelor și biodiversității.