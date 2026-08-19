Experți din R. Moldova și diaspora, implicați în procesul de integrare europeană. Cum valorifică Parlamentul expertiza societății civile

Parlamentul Republicii Moldova a continuat, în primul semestru al anului 2026, să consolideze mecanismele de consultare publică și să valorifice expertiza societății civile, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană, informează instituția.

În perioada de referință, au fost organizate 61 de evenimente, inclusiv consultări și audieri publice, ședințe de lucru și mese rotunde, la care au participat reprezentanți ai peste 50 de organizații ale societății civile.

Totodată, Parlamentul a supus consultării publice 21 de proiecte de lege. Reprezentanții societății civile au prezentat 68 de recomandări, dintre care 51,4% au fost acceptate integral sau parțial și integrate în procesul legislativ.

Un alt mecanism prin care Parlamentul valorifică expertiza societății civile îl reprezintă consiliile de experți constituite pe lângă comisiile permanente. În primul semestru al anului, acestea s-au întrunit în 22 de ședințe, în cadrul cărora au fost examinate subiecte precum politica agricolă, protecția victimelor infracțiunilor, telemedicina, serviciile sociale, protecția mediului și politica fiscală. În urma discuțiilor au fost formulate 17 recomandări.

Un exemplu este Consiliul de experți pe lângă Comisia pentru integrare europeană, intitulat „Experți pentru UE”. Acesta reunește 45 de specialiști în domenii relevante pentru agenda europeană, inclusiv relații internaționale, afaceri europene, drept, economie, politici de mediu, științe politice, drepturile omului și politici de gen. Din Consiliu fac parte și 17 experți din diaspora, care activează în România, SUA, Germania, Austria, Danemarca, Regatul Unit, Canada, Belgia și Irlanda.

Potrivit Parlamentului, implicarea experților din diaspora permite valorificarea experienței și practicilor europene și internaționale relevante pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Recomandările formulate de consiliile de experți au fost utilizate la elaborarea avizelor și la îmbunătățirea unor inițiative legislative. Parlamentul susține că aceste mecanisme contribuie la consolidarea cooperării dintre instituție, mediul academic și societatea civilă și la fundamentarea procesului decizional pe expertiză de specialitate.