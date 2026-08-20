Registrul operatorilor de transport rutier din R. Moldova va fi conectat la sistemul european

Registrul operatorilor de transport rutier din Republica Moldova va fi actualizat și aliniat la standardele Uniunii Europene. Guvernul a aprobat actualizarea și alinierea acestuia la standardele europene. Registrul va conține mai multe informații despre operatorii de transport, vehiculele utilizate și respectarea regulilor din domeniu.

În prezent, registrul nu include toate datele prevăzute de normele europene. Printre informațiile care lipsesc se numără date despre vehiculele închiriate, nivelul de risc al operatorului, situația managerului de transport și încălcările grave comise.

Aceste informații vor fi introduse și structurate în registru, iar autoritățile vor avea acces la informații complete pentru monitorizarea pieței și pentru aplicarea corespunzătoare a regulilor.

Totodată, este creată baza tehnică și informațională necesară pentru interconectarea sistemului integrat al Agenției Naționale Transport Auto cu Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU). Acest lucru va permite schimbul de date cu statele membre ale Uniunii Europene și va facilita verificarea informațiilor despre operatorii de transport care desfășoară activități la nivel internațional.

Astfel, procesele administrative vor fi automatizate și va fi asigurată utilizarea unor informații standardizate și compatibile între sistemul național și cel european.

Despre Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU)

Registrul european al întreprinderilor de transport rutier (ERRU – European Registers of Road Transport Undertakings) este un sistem electronic care permite statelor membre să facă schimb de informații despre companiile de transport rutier.

ERRU interconectează registrele electronice naționale ale întreprinderilor de transport rutier din diferite state membre, astfel încât autoritățile competente să poată schimba între ele informațiile disponibile în bazele lor de date.

Crearea registrelor electronice naționale și interconectarea acestora sunt prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 privind accesul la profesia de operator de transport rutier.

ERRU este operațional din 1 ianuarie 2013 și a fost adaptat treptat pentru a răspunde unui număr tot mai mare de necesități legate de aplicarea legislației în domeniul transportului rutier.

Versiunea actuală a ERRU oferă, printre altele, informații despre: