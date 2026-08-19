Guvernul a aprobat: permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Letonia 

Cetățenii moldoveni care locuiesc în Letonia își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene suplimentare. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 19 august, inițierea negocierilor pentru stabilirea mecanismul practic de recunoaștere și conversiune a permiselor de conducere.

Conform Executivului, măsura este necesară pentru punerea în aplicare a înțelegerii semnate de cele două state la Riga, la 19 mai 2025.

„Aceasta va simplifica procedurile pentru cetățenii care dețin permise de conducere eliberate în R. Moldova sau Letonia.”

R. Moldova are acorduri privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere cu mai multe state, printre care Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Israel și Emiratele Arabe Unite.