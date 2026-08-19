Agricultorii, chemați la discuții. Guvernul reacționează după amenințarea cu proteste: „Scopul discuțiilor este de a ne asigura că agricultorii moldoveni vor beneficia de acces prioritar la transportul feroviar”

Premierul Vasile Tofan anunță convocarea unei ședințe în format extins privind tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată, după ce Asociația „Forța Fermierilor” a avertizat că ar putea organiza proteste masive dacă autoritățile nu vor interveni pentru a proteja exporturile agricultorilor moldoveni.

Guvernul anunță că a ținut cont de solicitarea „Forța Fermierilor” și a acceptat participarea la discuții a unei delegații formate din cinci reprezentanți ai asociației. Totodată, sunt invitați și reprezentanți ai altor asociații agricole din R. Moldova, a anunțat Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit Guvernului, scopul discuțiilor este „de a ne asigura că agricultorii moldoveni vor beneficia de acces prioritar la transportul feroviar, iar mecanismul de tranzit al cerealelor ucrainene nu va afecta piața locală”.

La masa discuțiilor vor fi prezenți și reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai S.A. „Calea Ferată din Moldova”.

Dumitru Ciorici a anunțat că ședința va avea loc joi, 20 august, în a doua parte a zilei, la sediul Guvernului.

Reacția Guvernului vine după ce Asociația „Forța Fermierilor” a cerut reguli clare pentru tranzitul cerealelor ucrainene și a avertizat asupra riscului ca un flux intensiv de mărfuri din țara vecină să blocheze rutele logistice utilizate de agricultorii moldoveni pentru propriile exporturi.

Recent, premierul Vasile Tofan a discutat cu Alexandr Slusari, reprezentantul asociației. Printre subiectele abordate s-au numărat situația de pe piața cerealelor, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele privind recolta, scăderea prețurilor la grâu și rapiță din ultimele săptămâni și tranzitul producției ucrainene.

Asociația solicită și elaborarea unui plan pentru următoarele patru-cinci luni.

„Nu putem admite ca exporturile noastre să fie periclitate din cauza unor blocaje de logistică sau vamale”, se arată în comunicatul oficial al asociației.

Pe lângă controlul tranzitului, agricultorii solicită introducerea unui mecanism de licențiere a importurilor de cereale din Ucraina, după modelul aplicat în România, și se opun unei eventuale majorări a TVA în sector.

Înaintea reacției Guvernului, conducerea „Forța Fermierilor” anunțase că este pregătită să recurgă la proteste dacă până la sfârșitul săptămânii nu vor exista progrese pe cele trei subiecte considerate prioritare.