Premierul Vasile Tofan, întrevedere cu o delegație din Turcia: Investiții, energie și dezvoltarea Găgăuziei

Premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu delegația parlamentară a Republicii Turcia, condusă de Vicepreședintele Partidului Justiției și Dezvoltării, Kürşad Zorlu. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului dintre cele două țări, cu accent pe cooperarea economică, atragerea investițiilor și dezvoltarea UTA Găgăuzia, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvern.

„Prim-ministrul a subliniat că Turcia este un partener cheie pentru R. Moldova, iar Guvernul își propune să consolideze în continuare această relație, prin legături culturale, mai multe investiții și o cooperare economică mai strânsă”, scrie în comunicat.

Potrivit comunicatului, o atenție aparte a fost acordată autonomiei găgăuze. Părțile au vorbit despre importanța păstrării identității locuitorilor din regiune, precum și despre necesitatea dezvoltării economice și creării mai multor oportunități pentru cetățeni.

„În acest context, a fost apreciată contribuția Turciei, care a implementat peste 500 de proiecte în Republica Moldova, circa 90% dintre acestea în Găgăuzia”, scrie Guvernul.

Un alt subiect a vizat extinderea investițiilor turcești în țara noastră. Potrivit Guvernului, în prezent, R. Moldova activează circa 1200 de companii cu capital turcesc, iar partea turcă și-a exprimat interesul pentru noi investiții, inclusiv în dezvoltarea capacităților de producție. Printre sectoarele cu potențial au fost menționate industria, energia regenerabilă, turismul, inclusiv cel medical, și telecomunicațiile.