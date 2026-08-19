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AGEPI are un nou director. Actualul șef a demisionat după trei luni de mandat

Sursa: Colaj ZdG

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) are un nou director, după ce Iulian Iorga și-a depus cererea de demisie. Astfel, în ședința Guvernului de miercuri, 19 august, miniștrii au aprobat demisia acestuia.

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Potrivit ministrului Justiției, Vladislav Cojohari, pentru o perioadă, Natalia Mogol a fost numită în funcția de directoare al Agenției.

Iulian Iorga a fost numit director al Agenției din 13 mai 2026 și este avocat cu drept de exercitare a profesiei.

Natalia Mogol este directoare adjunctă al Agenției din iunie 2020. Aceasta este licențiată în relații economice internațional și în managementul proprietății intelectuale.

AGEPI este o autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, responsabilă de promovarea şi realizarea activităţilor în domeniul protecţiei juridice a proprietăţii intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe.

AGEPI are statut de persoană juridică cu sediul în municipiul Chișinău.

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