Demisii și excluderi din partidul PAS anunțate de Igor Grosu după scandalul de la Moldatsa: „Ne cerem scuze pentru greșelile comise”

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „își cere scuze de la cetățeni pentru greșelile comise și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldatsa”, a declarat în seara zilei de marți, 20 iunie, președintele PAS Igor Grosu. Acesta susține că investigația jurnalistică realizată de Ziarul de Gardă „a fost o lecție dură, care le-a arătat unde au greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem”.

Totodată, Grosu susține că a fost retrasă marți, 30 iunie, calitatea de membră al partidului pentru Anastasia Taburceanu, a fost votată din partid excluderea pentru Mihai și Petru Bondari și Lilia Coică. Totodată, acesta cere guvernului demisia lui Petru Bondari din funcția de director al „Metalferos”.

Bondari a fost implicat recent într-un scandal unde localnicii susțin că două terenuri agricole din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, cu o suprafață totală de 10,6 de hectare, urmează să fie transformate în zone pentru extracții miniere. Terenurile care se află la intrarea în sat, în apropierea unor zone locuite sau în curs de construcție, iar activitățile exploatare i-ar putea afecta direct. Lucrările sunt realizate de compania SRL „Bond-cons”, înființată în 2016 de actualul director al „Metalferos”, Petru Bondari, fost lider al Organizaţiei Teritoriale PAS de la Dubăsari, dar care în prezent nu mai este administrator al firmei. SRL „Bond-cons” deține terenurile, unul în proprietate din 2020, altul în arendă din 2024.

„Oamenii au dreptul să ceară explicații și să aștepte ca instituțiile statului să funcționeze corect. Iar noi avem datoria să ne asumăm responsabilitatea atunci când există probleme. Au fost deja luate decizii și în raport cu conducerea MoldATSA, și la APP, și în partid. Am început investigații interne și la alte întreprinderi de stat. Chiar azi – în cadrul Biroului Permanent Național – am retras calitatea de membru al partidului pentru Anastasia Taburceanu și am votat excluderea din partid pentru Mihai și Petru Bondari și Lilia Coică. Totodată, cer Guvernului demisia lui Petru Bondari de la Metalferos, inclusiv o revizuire a salariilor mari din întreprinderi”, a scris Grosu.

„E nevoie de acțiuni care să demonstreze că nu am deviat de la principiile integrității”

„Ne cerem scuze pentru greșelile comise. Obiectivul nostru nu s-a schimbat – să ducem țara în UE, să avem instituții puternice, să avem o economie dezvoltată. Iar democrația, instituțiile și statul de drept se bazează în primul rând pe încredere. Drumul este foarte greu și s-au făcut greșeli, însă s-au obținut și multe realizări importante. Acest obiectiv de țară e mai presus de interesele de partid. Vom face mai atent curățenie în echipele noastre, vom continua verificările, vom interveni mai repede când suntem sesizați. Știu că orice am spune acum va fi întâmpinat cu neîncredere și revolta oamenilor e firească. Înțeleg că vorbele sunt mai puțin credibile și e nevoie de acțiuni care să demonstreze că nu am deviat de la principiile integrității, corectitudinii și onestității. Și asta vom face”, a mai adăugat președintele PAS.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Citiți investigația AICI.