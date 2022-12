TOP Cele mai citite știri publicate pe www.zdg.md în 2022: Zelensky, indexarea pensiilor și compensațiile din facturi, printre cele mai urmărite subiecte ale anului

Cea mai citită știre de pe pe portalul www.zdg.md în 2022 a fost o știre externă despre Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei. Profesor Harvard, despre Zelensky: „Am studiat leadership toată viața, dar nu am mai văzut așa ceva”

Dr. Amy Edmondson, profesor de la Harvard Business School, a descris stilul lui Zelensky, care a devenit un adevărat erou, încă din primele zile ale invaziei Rusie în Ucraina. Când Statele Unite s-au oferit, în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, să îl scoată în siguranță pe acesta din Ucraina, liderul de stat a venit cu răspuns relativ neașteptat. „Am nevoie de muniție, nu de plimbare”, spunea el atunci, când lumea întreagă era încă în stare de șoc după cele întâmplate. „Sunt impresionată de exemplul pe care îl oferă președintele Zelensky. Am urmărit fiecare discurs al său. Vorbește simplu, liniștit și plin de tărie și neobosit în a prezenta adevărul. Am studiat leadershipul toată viața. Nu am văzut niciodată așa ceva”.

A doua cea mai citită știre de pe site-ul zdg.md în 2022 a fost cea despre indexarea pensiilor începând cu 1 aprilie. ZdG a scris pe 16 martie că de la 1 aprilie 2022, toate pensiile vor fi indexate cu 13,94%. Pe lângă procentul cu care vor fi indexate, toate pensiile vor fi majorare cu suma fixă de 171,71 de lei, se menționa în știrea publicată în luna martie.

A treia știre din top este tot despre indexarea pensiilor. În luna februarie zdg.md, la solicitarea cetățenilor, explica modul de indexare a pensiilor după noua formulă, aprobată de Parlament în luna decembrie 2021.

Modul în care urmează să fie indexate pensiile, de la 1 aprilie 2022. Informații despre noua formulă – 290 mii de vizualizări



Pe poziția patru în top se regăsește știrea despre regulamentul prin care Ministerul Muncii și Protecției Sociale explica modul în care cetățenii vor putea beneficia de compensații la energie, dar și cine anume va primi sau nu ajutor din partea statului în perioada rece a anului. În septembrie 2022, când a fost scrisă știrea, proiectul de hotărâre este supus consultărilor publice.

DOC/ Categoriile de cetățeni care NU vor beneficia de compensații în facturi la iarnă – 135 de mii de vizualizări

Pe locul cinci în topul celor mai citite știri din anul 2022 este o altă știre despre pensii. Chiar în prima zi a anului www.zdg.md scria că începând de sâmbătă, 1 ianuarie 2022, se va introduce o nouă categorie de pensie – pensia anticipată pentru carieră lungă, care se acordă persoanelor care au realizat o activitate în muncă mai mare decât stagiul necesar prevăzut la pensiile pentru limită de vârstă. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), bărbații se vor putea pensiona anticipat dacă au 39 de ani de stagiu contributiv, iar femeile – 35 de ani și 6 luni.

Vă mulțumim că ne-ați urmărit în 2022. Ziarul de Gardă vă dorește să ningă cu pace, sa ningă cu soare, cu sănătate, cu bucurii și cu împliniri. Anul 2023 să fie mai bun, mai generos, mai optimist. La mulți ani!

P.S. Pe site, cifrele publice diferă de cele preluate de noi de pe Google Analytics, serviciul de analiză web oferit de Google care urmărește și raportează traficul site-ului, pentru că, în luna iulie, la 18 ani de activitate, site-ul zdg.md a primit „o nouă față”, iar contabilizarea afișărilor anterioare nu s-a luat în calcul.

