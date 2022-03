Profesor Harvard, despre Zelensky: „Am studiat leadership toată viața, dar nu am mai văzut așa ceva”

Când Statele Unite s-au oferit, în primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, să îl scoată în siguranță pe Volodimir Zelensiy din Ucraina, liderul de stat a venit cu răspuns relativ neașteptat. „Am nevoie de muniție, nu de plimbare”, spunea el atunci, când lumea întreagă era încă în stare de șoc după cele întâmplate, relatează wall-street.ro.

Dar ce se întâmplă cu acest om, în vârstă de 44 de ani, care a reușit să mobilizeze oamenii pentru a-l urma în război? Ce îl face pe poporul ucrainean să dorească să rămână și să lupte alături de Zelensky? Ce e diferit la acest lider de stat?

Lumea își va aminti de Volodimir Zelensky la fel cum își amintește de Martin Luther King Jr și Mahatma Gandhi. Ce au în comun acești lideri?

Dr. Amy Edmondson, profesor de la Harvard Business School, a descris stilul unic al lui Zelensky în recenta sa postare pe LinkedIn, transmite wall-street.ro.

„Sunt impresionată de exemplul pe care îl oferă președintele Zelensky. Am urmărit fiecare discurs al său. Vorbește simplu, liniștit și plin de tărie și neobosit în a prezenta adevărul. Am studiat leadershipul toată viața. Nu am văzut niciodată așa ceva”.

Există un fir comun între ceea ce vedem în Zelensky și alți lideri cu o bază enormă de urmăritori la nivel mondial. Dacă ne gândim la liderii care au militat în trecut pentru libertate și pentru drepturile omului, nu putem să nu ne amintim de Martin Luther King Jr, Mahatma Gandhi, dar și la personaje care s-au evidențiat în timpurile noastre, cum este și Jacinda Ardern, premierul din Noua Zeelenadă, un lider care și-a condus țara ca nimeni altul în vremea pandemiei de COVID-19. Rămâne, însă, întrebarea, ce este atât de unic în stilul de conducere pe care acești oameni l-au adoptat?

