LIVE TEXT Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului, la câteva ore după încheierea negocierilor de pace de la Abu Dhabi. Război în Ucraina, ziua 1723

8:02 Rusia a lansat rachete balistice asupra capitalei Ucrainei în noaptea de 12 noiembrie, la câteva ore după încheierea celei de-a doua zile de negocieri de pace mediate de Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi. Discuțiile s-au încheiat fără progrese semnificative, relatează publicația The Kyiv Independent.

Primele explozii au fost auzite în Kiev în jurul orei 1:00, potrivit jurnaliștilor publicației aflați la fața locului. Cu câteva minute înainte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune.

La mai puțin de 30 de minute distanță, jurnaliștii au raportat o nouă serie de explozii puternice, de această dată în partea de nord-vest a capitalei.

Potrivit The Kyiv Independent, de la începutul sezonului de încălzire, Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, vizând frecvent infrastructura energetică și de transport.

Ucraina spera că negocierile de la Abu Dhabi vor determina Rusia să reducă intensitatea atacurilor, scrie sursa citată, precizând că singurul rezultat concret anunțat la încheierea discuțiilor a fost convenirea unui nou schimb de prizonier.