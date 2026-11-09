VIDEO Marta Kos, în plenul Parlamentului: „Am propus încă 30 de milioane de euro pentru cetățenii R. Moldova pentru a ușura povara costurilor ridicate la energie”

Luni, 9 noiembrie, Parlamentul R. Moldova se întrunește în ședință extraordinară. Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, va ține un discurs în fața deputaților. Fracțiunea Partidului Socialiștilor și-a anunțat refuzul de a participa la sesiune.

Ședința a început cu discursul președintelui Parlamentului, Igor Grosu:

„Ne bucurăm să vă primim astăzi în plenul Parlamentului. Drumul nostru spre UE capătă tot mai multă claritate. Cu un an în urmă, la această tribună se afla președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care ne-a trimis atunci un mesaj puternic de încredere și solidaritate. Astăzi vă avem pe dumneavoastră, cu aceeași încredere în Moldova și cu o perspectivă mai concretă asupra pașilor pe care îi avem de făcut.

Vizita dumneavostră vine la câteva zile după publicarea raportului de extindere. Pentru noi, concluziile sale au o semnificație aparte. În ultimele două luni, R. Moldova a înregistrat progrese în toate cele 33 de capitole de negociere evaluate. (…) Poate cel mai important mesaj al raportului este că obiectivul pe care ni l-am asumat are acum și confirmarea Comisiei Europene. Ne-am propus să încheiem negocierile de aderare la începutul anului 2028, iar Comisia nespune că acest calendar, deși ambițios, este realizabil dacă menținem ritmul actual al reformelor”, a spus Igor Grosu la începutul ședinței.

În cadrul discursului său, Marta Kos a anunțat un sprijin suplimentar de 30 de milioane de euro pentru reducerea vulnerabilității energetice a cetățenilor R. Moldova.

„Atunci când primesc vizitatori în biroul meu din Bruxelles, am acolo ceva deosebit care nu trece niciodată neobservat. O icoană mare, aurită, pe care o păstrez în biroul meu. Este un dar de la două persoane care îmi sunt foarte dragi mie: Părintele Andrei și maica Marta – ambii de la Mănăstirea Marta și Maria din Căușeni. Există ceva magic în acel loc, ceva care mă emoționează. Este un simbol al bogăției culturale a Moldovei. Al frumuseții sale. Este un loc al inspirației și al valorilor care se transmit din generație în generație. Un loc în care comunitatea a rămas întreagă. Un loc al rânduielii. Un loc al speranței. Este un loc care reprezintă Moldova pe care am descoperit-o în acești ultimi doi ani.

În istoria recentă a Moldovei, speranța a lipsit adesea. Când călătoresc prin țara dumneavoastră, aud adesea povești despre membri ai familiei sau prieteni care și-au părăsit comunitățile locale pentru a-și construi viața peste hotare. Povești despre familii despărțite. Copii lăsați în urmă. Comunități destrămate. Aceasta nu este doar povestea Moldovei. Este o poveste pe care o împărtășesc atât de multe țări europene. A fost povestea unor țări precum Croația. Ultima țară care a aderat la UE. Europa creează noi oportunități acasă. Anul trecut, pentru prima dată în ultimele decenii, mai mulți cetățeni croați s-au mutat în Croația decât au plecat din ea. Aceasta este Europa în cea mai bună ipostază a sa. O poveste a speranței. O poveste a comunităților care se vindecă.

Aceasta este speranța mea pentru Moldova. Să aveți oportunitatea să urmați aceeași cale. Să puteți întoarce paginile trecutului. Pagini cu comunități destrămate și prea puțină speranță. Și să puteți reda pe deplin Moldovei frumusețea, rânduiala și inspirația, așa cum le-am descoperit la Căușeni.

Astăzi, istoria bate și la ușa dumneavoastră. Agresiunea Rusiei împotriva vecinei dumneavoastră, Ucraina, a arătat clar că doar o Europă unită poate face față provocărilor epocii noastre. Ea a deschis o fereastră unică de oportunități pentru primirea de noi membri în Uniunea Europeană. Inclusiv pentru Republica Moldova. Pe parcursul mandatului dumneavoastră parlamentar, puteți scrie un nou capitol în istoria Moldovei. Aveți șansa de a deschide un capitol al speranței pentru toți moldovenii, pentru generațiile ce vor urma.

Săptămâna trecută am publicat raportul nostru anual privind extinderea, referitor la Moldova. Acesta a confirmat progresele dumneavoastră remarcabile. Pentru al patrulea an consecutiv. Dvs. nu doar că avansați doar pas cu pas spre Europa. Faceți salturi spre aderarea la UE. Eforturile dumneavoastră sunt văzute. Sunt aplaudate pe întregul continent. Europenii văd o națiune care se opune ingerințelor străine și atacurilor hibride. Ei văd o națiune care a făcut o alegere clară în favoarea Europei. Acest lucru contează mai mult ca oricând, deoarece putem răspunde provocărilor legate de pace, libertate, securitate și democrație doar atunci când toți europenii lucrează împreună. Aceasta este promisiunea pe care a fost întemeiată Uniunea Europeană, după cele două războaie mondiale. Și este promisiunea noastră pentru viitorul dumneavoastră. Moldova a demonstrat că face Europa mai puternică. Ne-ați arătat cum se poate consolida democrația în fața unor ingerințe străine masive.

Reziliența dumneavoastră ajută Europa să-și securizeze flancul estic în vremuri de mare incertitudine. Europa are nevoie de o Moldovă puternică, încrezătoare în sine și stabilă. Astăzi și mâine.

Acest lucru este posibil doar atunci când moldovenii se unesc. Iar această unitate de scop începe chiar aici în Parlament. Apreciez foarte mult faptul că aproape toate partidele politice sunt prezente astăzi aici. Este nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Împreună putem merge până la capăt. Doar împreună. Aderarea la Uniunea Europeană este un proiect național. Este un proiect pentru cetățenii dumneavoastră. Progresele recente ale Moldovei pe calea europeană sunt fără precedent de la obținerea independenței. Iar temelia pentru noi progrese se construiește chiar în aceste momente. Următoarea etapă importantă pentru Moldova este îndeplinirea criteriilor de referință intermediare privind elementele fundamentale, așa-numitele IBAR, care țin de instanțele independente, lupta împotriva corupției și instituțiile democratice puternice – rămân testele decisive ale pregătirii pentru aderarea la UE.

Astăzi am vești bune: Comisia Europeană finalizează concluzia sa pozitivă privind îndeplinirea de către Moldova a criteriilor de referință intermediare. Împreună cu statele membre, vom începe foarte curând această discuție și vom decide asupra condițiilor de închidere a negocierilor. Odată ce vom putea face acest pas, vom începe să închidem capitolele de negociere cu dumneavoastră. Aceasta înseamnă că, în următoarele luni, veți intra într-o nouă etapă a negocierilor de aderare. Etapa care vă va duce până la destinația finală. Acest succes remarcabil este rezultatul curajului politic. Și este rezultatul muncii dumneavoastră asidue. Felicitări, stimați membri ai Parlamentului.

Pentru a vă ajuta să avansați, am publicat, de asemenea, o foaie de parcurs cu pașii de aderare pentru 2027. Aici trebuie să corectez, cum mi-a zis cineva: nu vorbim despre „dacă” ci despre „când” Moldova va deveni membră UE. Așasar, dacă Moldova va continua să implementeze reformele în ritmul din ultimii ani, considerăm că ați putea închide anul viitor până la 25 din cele 35 de capitole de negociere. Acest lucru v-ar plasa pe o traiectorie credibilă spre încheierea negocierilor de aderare la începutul anului 2028. Sunt de acord. Este un obiectiv foarte ambițios. Iar dumneavoastră ne motivați să acționăm la fel cu viteză și dedicație. Puteți conta pe sprijinul nostru la fiecare pas. Atingerea acestui obiectiv va necesita în continuare dedicarea acestui onorat for legislativ. Munca în comun reprezintă una dintre cele mai importante contribuții pe care acest Parlament le poate aduce pentru a întoarce paginile trecutului. Și pentru a construi un viitor comun pentru toți moldovenii.

Despre aceasta este Europa: despre oamenii săi. Oamenii trebuie să simtă beneficiile Europei în viața de zi cu zi. Europa trebuie să ofere protecție și oportunități. Certitudinea că cetățenii și întreprinderile, mediul de afaceri se pot aștepta să li se facă dreptate atunci când se adresează instanței. Convingerea că banii publici sunt cheltuiți în interes public. Siguranța caselor lor. Și a familiilor lor.Oportunitățile pe care le au copiii lor. Ne dorim ca toți tinerii moldoveni să aibă libertatea de a călători, de a studia și de a munci în întreaga Europă. Dar ne dorim, de asemenea, ca ei să aibă dreptul de a rămâne acasă, atunci când aleg acest lucru. Și ne dorim ca cei care au plecat din Moldova să vadă oportunități de a reveni acasă, atunci când își doresc. Acesta este lucrul care ține comunitățile unite. Știu că sunt vremuri grele pentru mulți moldoveni.

Prețurile la energie sunt ridicate. Securitatea este sub presiune. Creșterea economică rămâne prea scăzută, deocamndată. Dar vreau să știți că puteți conta pe solidaritatea Europei. În ultimii doi ani, am muncit din greu împreună pentru a consolida independența energetică a Moldovei. Pentru a vă ajuta să aveți energie produsă pe plan intern. Pentru a vă ajuta să construiți o infrastructură mai rezilientă. Am susținut eforturile dumneavoastră de a reduce dependențele. Astfel încât dumneavoastră să vă puteți lua propriile decizii, fără a vă confrunta cu amenințări din exterior. Însă închiderea Strâmtorii Ormuz și scăderea nivelului apei în Dunăre și Prut au dus din nou la creșterea prețurilor la energie. Aceste evoluții aduc noi incertitudini. Noi suntem conștienți de acest lucru. De aceea, am propus acum încă 30 de milioane de euro pentru Moldova, pentru a ușura povara costurilor ridicate la energie pentru moldovenii care au cea mai mare nevoie de sprijin.

De asemenea, lucrăm pentru dezvoltarea economiei dumneavoastră. Prin infrastructură mai bună. Prin acces mai bun al întreprinderilor dumneavoastră la piața europeană. Pentru a contribui la crearea de locuri de muncă ce le vor permite moldovenilor să-și construiască viitorul acasă. Principiul este simplu: atunci când Moldova implementează reforme, Uniunea Europeană oferă investiții. Prin aceste investiții, moldovenii trebuie să beneficieze de drumuri noi, școli modernizate și acces la apă potabilă.

De aceea, anul viitor vom pregăti un nou pachet de sprijin financiar, care va începe în 2028 și va continua sprijinul oferit prin Planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro, aflat în derulare până la sfârșitul anului 2027. Dar, pentru a transforma solidaritatea noastră în proiecte de succes, trebuie să ne intensificăm eforturile împreună. Astăzi, prea multe autorități locale nu dispun de oameni, de personalul și resursele necesare pentru a face acest lucru.

De aceea, doresc să salut reforma ambițioasă a administrației teritoriale din țara dumneavoastră. Știu că, pentru mulți, acesta este un pas dificil. Înseamnă schimbarea unor structuri pe care oamenii le cunosc de decenii. Dar oferă oportunitatea de a consolida administrațiile locale și de a îmbunătăți serviciile publice pentru oameni și pentru mediul de afaceri. Sunt mulți primari și lideri locali care își asumă responsabilitatea pentru aceste decizii dificile. Ei văd oportunitățile pe care această reformă le poate aduce țării. Ei pun viitorul Moldovei mai presus de propriul viitor. Ei merită întregul nostru sprijin și respect.

„Toamna se numără bobocii.” Este o expresie minunată pe care am învățat-o în timpul uneia dintre vizitele mele prin satele Moldovei. Ne amintește ce contează, în cele din urmă: rezultatele muncii noastre – bobocii sunt rezultatele concrete. Reformele dumneavoastră dau rezultate. Nu vom înceta să vă sprijinim, pe măsură ce visul de a vă alătura familiei europene devine realitatea dumneavoastră. Vreau ca fiecare moldovean să știe: Europa este aici pentru a rămâne. Îmi doresc ca acest Parlament să continue să își unească forțele.

Nu pentru a mulțumi guvernul. Nu pentru a o mulțumi pe doamna Președintă. Nu pentru a mă mulțumi pe mine, Marta Kos. Ci pentru a servi generațiilor viitoare din frumoasa dumneavoastră țară, Moldova. Haideți să facem din 2027 un an al rezultatelor, al livrărilor. Un an în care Moldova continuă să facă salturi înainte. Un an în care tot mai mulți moldoveni simt beneficiile Europei în viața de zi cu zi. Cu toții avem șansa de a scrie istorie.”, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.