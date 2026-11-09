Progresele R. Moldova și planul de creștere al țării, discutate de premierul Vasile Tofan și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos

Uniunea Europeană va contribui cu 30 de milioane de euro, echivalentul a peste jumătate de miliard de lei, la programul „Ajutor la Contor”. „Banii vor ajunge direct la oameni, pentru plata facturilor în această iarnă”, subliniază reprezentanții Guvernului într-un comunicat de presă. Sprijinul acordat cetățenilor, accelerarea reformelor și investițiile pentru dezvoltarea Republicii Moldova au fost printre principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.

Premierul a mulțumit Uniunii Europene pentru contribuția la programul de compensații, subliniind că Guvernul continuă să identifice, împreună cu partenerii externi, resursele necesare: „Trebuie să îi sprijinim pe oameni și, în același timp, să ținem deficitul bugetar sub control. De aceea, lucrăm pentru a identifica resurse suplimentare, astfel încât o parte cât mai mică din povara acestei ierni să cadă pe umerii familiilor și pe buget”.

În cadrul discuțiilor, șeful Executivului s-a referit la progresele Republicii Moldova, evidențiate în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind extinderea UE. Premierul a apreciat recunoașterea eforturilor depuse de țara noastră în procesul de aderare și contribuția instituțiilor europene la avansarea acestuia, transmițând că rezultatele obținute reflectă munca susținută a echipelor implicate în realizarea reformelor.

„Suntem recunoscători Comisiei Europene pentru sprijinul constant și pentru încrederea acordată Republicii Moldova. Înțelegem că o mare parte din muncă depinde de noi și de capacitatea noastră de a livra rezultate. Suntem adesea foarte autocritici și niciodată pe deplin mulțumiți, dar este important să recunoaștem și progresele realizate și efortul enorm al echipelor care au muncit pentru ele”, a spus prim-ministrul Vasile Tofan.

La rândul său, conform comunicatului de presă, comisara europeană Marta Kos a „apreciat determinarea autorităților de a-și îndeplini angajamentele asumate” și a subliniat că progresele înregistrate de Republica Moldova au consolidat încrederea partenerilor europeni în capacitatea țării de a avansa pe calea integrării europene: „Nu este greu să sprijini pe cineva care își respectă cu adevărat promisiunile. Aveți încrederea statelor membre, ceea ce este foarte important și necesar”, a declarat comisara Marta Kos.

Un subiect important al întrevederii a vizat implementarea Planului de Creștere al Republicii Moldova. Guvernul lucrează la realizarea celor 40 de măsuri asumate până la sfârșitul anului și la accelerarea celor 19 proiecte strategice de investiții.

Comisara europeană a apreciat ritmul de implementare a reformelor, menționând rata de 95%, cea mai înaltă dintre țările evaluate în cadrul mecanismului discutat. Totodată, oficialii au accentuat importanța accelerării investițiilor și a utilizării eficiente a fondurilor europene, astfel încât proiectele „să fie realizate la timp și să aducă beneficii concrete cetățenilor”.

Prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că o prioritate este consolidarea capacităților instituțiilor publice și ale autorităților locale de a pregăti și implementa proiecte de investiții. În acest sens, Guvernul urmărește simplificarea procedurilor administrative, îmbunătățirea coordonării între instituții și monitorizarea transparentă a celor 19 proiecte strategice.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor. Premierul a evidențiat majorarea producției industriale cu 8% de la începutul anului și creșterea cu 13% a valorii exporturilor de produse fabricate în Republica Moldova. Șeful Executivului a reiterat că dezvoltarea economiei și crearea unor condiții mai bune pentru mediul de afaceri rămân priorități ale Guvernului.

Pe agenda întrevederii s-au regăsit și reforma administrației publice locale, modernizarea sistemului fiscal, eficientizarea instituțiilor statului și îmbunătățirea gestionării întreprinderilor de stat. În sectorul energetic, discuțiile au vizat creșterea eficienței energetice, dezvoltarea surselor regenerabile și modernizarea infrastructurii, inclusiv prin investiții europene.

Un alt subiect abordat a fost avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, cu accent pe deschiderea următoarelor grupuri de capitole. Oficialii au reafirmat angajamentul comun de a accelera procesul de integrare europeană și de a continua reformele necesare pentru pregătirea Republicii Moldova de aderare.