VIDEO Lansarea Liniei Electrice Aeriene Vulcănești – Chișinău: „Dependența R. Moldova de energia rusească a fost încheiată”

Lansarea Liniei Electrice Aeriane 400 kV Vulcănești – Chișinău a avut loc duminică, 8 noiembrie. La eveniment a fost prezentă comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, alături de președinta R. Moldova, Maia Sandu, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

„Bine ați venit la stația electrică Chișinău — un exemplu despre cum construim Moldova europeană, cu un sistem energetic sigur și cu infrastructură care oferă țării puterea de a decide pentru sine. Pentru R. Moldova, securitatea energetică înseamnă lumină în case, dar și libertatea de a lua decizii fără teama că cineva va folosi energia pentru a-și impune voința sa”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

LEA Vulcănești – Chișinău reprezintă cea mai importantă investiție în infrastructura de transport al energiei electrice din R. Moldova din ultimele decenii, conform Ministerului Energiei.

„În primii 30 de ani de independență, R. Moldova a investit prea puțin în interconexiuni energetice, iar dependența ne-a costat. De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. (…) Linia Vulcănești–Chișinău ne oferă o rută suplimentară pentru transportul energiei electrice și reduce riscurile de deconectare. (…) Am reușit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”, potrivit președintei R. Moldova, Maia Sandu.

Odată pusă în funcțiune, linia electrică va putea transporta peste 50% din consumul de energie electrică al țării și va permite importul energiei din România și din piața europeană fără tranzitarea nodului energetic de la MGRES din regiunea transnistreană, consolidând astfel securitatea energetică și independența R. Moldova.