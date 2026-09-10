Clanul „Cancelarului” și „Muza” sa: pașapoarte rusești și proprietăți imobiliare în anturajul lui Serhii Kropîva, ex-funcționarul din cadrul Oficiului Procurorului General al Ucrainei, reținut în dosarul centrelor de apel frauduloase

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat destructurarea unei organizații criminale care, potrivit anchetatorilor, era condusă de unul dintre responsabilii din cadrul Oficiului Procurorului General. Membrii grupării ar fi primit mită de la centre de apel frauduloase și ar fi spălat banii obținuți ilegal.

Organele anticorupție independente au numit ancheta operațiunea „Cartagina”. În weekend, pe canalele lor de pe rețelele sociale a apărut un material video, în care sunt prezentate înregistrări ale convorbirilor interceptate ale membrilor grupării, precum și imagini surprinse de camerele de supraveghere.

Potrivit oamenilor legii, la mijlocul anului 2025, unul dintre funcționarii Procuraturii Generale ar fi creat o grupare care proteja centrele de apel frauduloase și primea bani de la acestea. Se menționează că angajații unor astfel de centre sunau persoane atât din Ucraina, cât și din țările europene și, prin diverse scheme de fraudare, le convingeau să le dea bani. Și cetățeni ai R. Moldova au devenit victime ale acestor scheme frauduloase.

Potrivit reprezentanților NABU, un rol-cheie în organizația criminală îl avea un funcționar al Oficiului Procurorului General, cu pseudonimul „Cancelarul”, care acționa sub protecția unei persoane numite „Șeful”.

În dosar mai figurează „Muza” – o persoană apropiată „Cancelarului”, „Kamrad” – șoferul „Cancelarului”, și „Flash” – asistentul „Cancelarului”, dar și alte persoane.

Din noile înregistrări ale NABU (Biroul Național Anticorupție al Ucrainei), realizate în cadrul operațiunii „Cartagina”, opinia publică a aflat care sunt regulile de viață ale lui Serhii Kropîva, șef-adjunct al Departamentului de Cooperare Internațională al Biroului Procurorului General.

„Nu pot așa – să merg la muncă doar de dragul de a merge. Să trăiesc acolo, ca să trăiesc. Dacă tot fac ceva, trebuie să o fac cu toată forța. Mie îmi place altceva. Dacă să iubești – doar o regină, dacă să furi – doar un milion”, spune „Cancelarul” într-o înregistrare audio publicată de NABU.

Conform anchetei, „Cancelarul”, adică Serhii Kropîva, câștiga bani din „protejarea” unor centre de apeluri frauduloase, iar banii îi cheltuia pe achiziții scumpe și proprietăți imobiliare.

hromadske prezintă informații despre casele, apartamentele și mașinile achiziționate de rudele unui funcționar al Biroului Procurorului General (BPG) în ultimii ani. Toate aceste bunuri, care sunt înregistrate oficial doar pe numele rudelor lui Serhii Kropîva, au costat peste un milion de dolari.

Serhii Kropîva are 42 de ani. Din anul trecut, a ocupat funcția de șef-adjunct al Departamentului de Cooperare Internațională din cadrul Biroului Procurorului General. Anterior, între 2023 și 2024, a fost adjunctul pe probleme de dezvoltare digitală a lui Oleh Kiper, șef al Administrației Regionale a orașului Odesa. Mai devreme, în 2022, a lucrat în cadrul Biroului Procurorului General. În aceeași perioadă, Oleh Kiper era șef al Procuraturii Municipale din Kiev, adică, de fapt, procuror-șef al orașului Kiev. Până în 2022, Kropîva a ocupat funcții de conducere în cadrul poliției cibernetice.

Achizițiile active efectuate de rudele funcționarului au început în 2020, când Serhii Kropîva era prim-adjunct al șefului Departamentului de Poliție Cibernetică al Poliției Naționale a Ucrainei.

Proprietățile din Lisniki și întreprinderea individuală a părinților

Funcționarul însuși nu a dobândit niciun bun pe parcursul anilor de serviciu, cu excepția unui apartament privatizat în Zolotonoșa, din regiunea Cerkasî. Spre deosebire de mama sa, Valentina Kropîva. Femeia are 64 de ani. Potrivit rețelelor sociale, ea locuiește în orașul Zolotonoșa, din regiunea Cerkasî. Valentina Kropîva era foarte activă pe rețelele sociale: publica fotografii cu fiul său, funcționarul, și cu nepoata sa, cu care se odihnea în Cipru.

Serhii Kropîva și mama sa, Valentina Kropîva / hromadske

Apoi, foarte multe fotografii din SUA. Hawaii, munți, weekenduri în Las Vegas, sărbători alături de prietenii americani.

Fotografii ale Valentinei Kropîva pe rețelele sociale / hromadske

Pare a fi timpul liber al unei femei de afacer, doar că femeia nu are nicio afacere. Iar într-un grup destinat vorbitorilor de limbă rusă din orașul american Boulder (statul Colorado), utilizatorii o recomandă pe Valentina ca specialistă în masaj terapeutic.

Valentina Kropîva povestea pe rețelele sale de socializare despre călătoriile în SUA. De exemplu, în iulie 2020, femeia scria că se întoarce din SUA în Ucraina.

Postarea Valentinei Kropîva pe rețelele de socializare despre întoarcerea sa din Statele Unite în iulie 2020 / hromadske

La câteva luni după aceea, Valentina Kropîva a cumpărat un apartament în complexul rezidențial „Comfort Town” din Kiev. Pentru cei 40 de metri pătrați, mama funcționarului a plătit oficial peste 800 000 de hrivne, adică peste 30 000 de dolari.

Deja în martie 2021, Valentina Kropîva scria că pleacă din nou în SUA. Iar în luna septembrie a aceluiași an deja revenise în țară.

Postarea Valentinei Kropîva pe rețelele sociale cu privire la întoarcerea din SUA în septembrie 2021 / hromadske

Între plecare și întoarcere, Valentina Kropîva și-a înființat o întreprindere individuală în Ucraina. Ca loc de înregistrare, ea a indicat orașul Zolotonoșa din regiunea Cerkasî, iar ca domeniu de activitate – xerocopieri.

Imediat după întoarcerea din America, pe 9 noiembrie 2021, Valentina Kropîva a încheiat două contracte: a cumpărat un teren și o casă în Lisniki, lângă Kiev. Casa era construită doar pe jumătate. Suprafața totală era de 258 mp. Oficial, casa împreună cu terenul, a costat aproximativ 5,5 milioane de hrivne, adică peste 200 000 de dolari.

În noiembrie 2021, Valentina Kropîva a cumpărat un teren și o casă în Lisniki, lângă Kiev / hromadske

În prezent, proprietatea pare deja finalizată. Aceasta este folosită de fiul Valentinei Stepanovna, Serhii Kropîva, funcționar la Biroul Procurorului General, aflat în prezent în arest, deși el declară această casă ca fiind neterminată.

În 2023, Valentina Kropîva și-a cumpărat și o mașină – o Toyota RAV4, produsă în anul 2022. În prezent, așa mașini costă aproximativ 30 000 de dolari.

În 2025, femeia a obținut titlul de proprietate asupra unui apartament din complexul rezidențial „Faina Town”, cu o suprafață de 125 mp. Oficial, ea a plătit pentru acesta 6,7 milioane de hrivne. În anul 2025, această sumă reprezinta peste 160 000 de dolari.

Apartamentul Valentinei Kropîva din complexul rezidențial „Faina Town”, cu o suprafață de 125 mp / hromadske

În ultimii ani, a crescut numărul proprietăților imobiliare și ale tatălui lui Serhii Kropîva, Vasili. Acesta are 65 de ani. Toată activitatea sa de afaceri a început-o în 2021. Inițial, a fost o întreprindere individuală în domeniul comerțului cu ridicata, apoi – o întreprindere individuală care funcționează și în prezent, specializată în „xerocopieri”. Ambele întreprinderi au fost înregistrate în Zolotonoșa.

În 2023, bărbatul a devenit coproprietar al companiei „Ortigo”. Firma se ocupă cu comerțul cu ridicata de cereale. Profitul net al companiei din 2023 și până la sfârșitul anului 2025 s-a ridicat la aproape 3 milioane de hrivne. Este o sumă mare, dar înainte de a-și înființa atât întreprinderea individuală, cât și afacerea, Vasili Kropîva cheltuia mai mult.

De exemplu, în 2020, bărbatul i-a acordat Irinei Amelina un împrumut de 3,7 milioane de hrivne (pe atunci, această sumă reprezenta peste 130 000 de dolari). Ea trebuie să returneze banii până în 2030. Până atunci, Amelina i-a cedat lui Vasili Kropîva o casă din Odesa, cu o suprafață de 290 mp, ca ipotecă, în calitate de garanție pentru rambursarea împrumutului.

Împrumutul acordat de Vasili Kropîva Irinei Amelina / hromadske

Tatăl funcționarului a cumpărat un apartament și în Kiev. Dreptul de proprietate a fost înregistrat în 2024. Este vorba despre un apartament din complexul rezidențial UNIT.Home, cu o suprafață de 43,8 mp. Vasili Kropîva a plătit pentru acesta aproape 2 milioane de hrivne – la momentul respectiv, această sumă echivala cu peste 50 000 de dolari.

În 2025, Vasili Kropîva a achiziționat o clădire în Boiarka, lângă Kiev, cu o suprafață de 500 mp. Prețul a fost de 2,5 milioane de hrivne (peste 62 000 de dolari). În această clădire se află un centru de fitness care este „temporar închis”, lucru care este menționat pe paginile de socializare ale centrului.

Rețelele sociale ale centrului de fitness din clădirea lui Vasili Kropîva din Boiarka, lângă Kiev / hromadske

Așadar, începând cu 2020, Vasili Kropîva a cheltuit oficial aproximativ 250 000 de dolari pe proprietăți imobiliare în Kiev, în regiunea Kiev și în Odesa. Calculând împreună cu cheltuielile soției, suma totală se ridică la aproximativ 650 000 de dolari.

Ar fi putut aceste cheltuieli să justifice veniturile provenite din afacerile părinților și din întreprinderile individuale ale acestora? Probabil că nu. La urma urmei, potrivit datelor anchetei, Serhii Kropîva a înregistrat întreprinderi individuale pe numele rudelor sale pentru a „trece” prin ele banii care ar fi putut explica originea tuturor acestor proprietăți.

Din Rusia, cu dragoste

Soția lui Serhii Kropîva, Irîna, are 37 de ani. În 2023, femeia a achiziționat un Mercedes-Benz Clasa GLE, produs în anul 2023, pentru aproape 5 milioane de hrivne, adică peste 130 000 de dolari.

Irîna Kropîva la fel este antreprenoare. Deține o întreprindere individuală din 2020, specializată în „Activitatea restaurantelor”. În martie 2026, Irîna Kropîva a înființat compania „Power Point”, care se ocupă cu închirierea de echipamente.

Este greu de spus cât de reală este această afacere. În înregistrările audio făcute publice de NABU, „Cancelarul” o întreabă pe soția sa: „Ce zici, ești pregătită să devii antreprenoare? Există atât avantaje, cât și dezavantaje în asta”.

Irîna Kropîva nu deține alte bunuri în afară de mașină. Totuși, se pare că femeia a deținut anterior un pașaport rus.

În prezent, soția procurorului figurează în agendele telefonice ale altor utilizatori sub numele de Irîna Rohovcenko. În 2004, o femeie cu exact aceleași date de identitate, dată și loc de naștere a obținut un pașaport rus în Republica Komi. În prezent, documentul nu mai este valabil.

În 2004, Irîna Rohovcenko a obținut un pașaport rus în Republica Komi. În prezent, documentul nu mai este valabil / hromadske

În schimb, părinții Irînei Kropîva – Alexandr și Halina Rohovcenko – rămân în continuare cetățeni ruși, conform informațiilor din bazele de date.

Soacra funcționarului Serhii Kropîva are 61 de ani. Halina Rohovcenko s-a născut în regiunea Vinnîțea. A obținut pașaportul rus în 2003, iar apoi unul nou în 2009. Acesta este încă valabil și poate fi verificat pe site-ul serviciului fiscal rus.

Pașaportul rus al Halinei Rohovcenko / hromadske

Socrul procurorului are 66 de ani. Alexandr Rohovcenko s-a născut în regiunea Jîtomîr. Și-a obținut pașaportul rus în 2005. Acest lucru este confirmat și pe site-ul administrației fiscale ruse.

Însă cetățenia rusă nu i-a împiedicat pe socrii lui Serhii Kropîva să achiziționeze o mulțime de proprietăți imobiliare în Ucraina.

Date privind pașaportul rus al socrului lui Serhii Kropîva / hromadske

Astfel, în 2021, soacra funcționarului a devenit proprietara a trei spații în complexul rezidențial „Faina Town”. Suprafața totală a acestora este de 31,7 mp, iar valoarea totală depășește 2 milioane de hrivne. La momentul respectiv, aceasta însemna peste 80 000 de dolari.

Socrul lui Serhii Kropîva, după începerea invaziei pe scară largă, a devenit în noiembrie 2022 proprietarul unui spațiu cu o suprafață de 41,5 mp în același complex rezidențial „Faina Town”. Prețul oficial este de 3,3 milioane de hrivne, adică peste 90 000 de dolari.

În iunie 2025, Alexandr Rohovcenko a dobândit dreptul de proprietate asupra unui alt apartament din complexul rezidențial „Great”, situat pe malul râului Nipru. Cei 47,5 mp l-au costat 1,3 milioane de hrivne, adică peste 30 000 de dolari la valoarea din 2025.

Toate aceste proprietăți imobiliare, în valoare de peste 200 de mii de dolari, au fost achiziționate de socrii funcționarului în calitate de cetățeni ruși. Conform versiunii anchetei, este posibil ca tocmai aceste rude din Rusia să fie menționate în înregistrările NABU. „Cancelarul” intenționa să justifice achiziția proprietăților imobiliare din Ucraina tocmai prin veniturile obținute de acestea în Rusia.

Doar că, potrivit informațiilor din unele baze de date, depozitele socrului și ale soacrei funcționarului în băncile rusești nu se ridică deloc la milioane.

Depozitele socrului și soacrei funcționarului în băncile rusești / hromadske

„Muza” și peste 200 000 de dolari

„Muza” din înregistrările NABU, adică Elizaveta Ivahnenko, în vârstă de 24 de ani, a rămas în memoria publicului, în special, prin următoarea declarație: „Dacă acum șterg toate astea, atunci va trebui să șterg absolut totul. Am aici un Porsche, Loro Piana, Mimi, la urma urmei, flori. Ei bine? Ceasuri, brățări, genți. Trebuie să șterg totul, înțelegi? Se poate șterge istoricul? Ei bine, mai e și blana, da, ar putea înțelege că nu e ieftină…”.

Elizaveta Ivahnenko a absolvit Academia de Drept din Odesa. În prezent, conturile femeii de pe rețelele sociale au fost șterse, dar au fost descoperite câteva fotografii. Acestea arată o viață frumoasă, genți scumpe și vacanțe. Dar nu au lipsit nici proprietăți imobiliare sau o mașina.

Elizaveta Ivahnenko, în vârstă de 24 de ani / hromadske

În octombrie 2025, Elizaveta Ivahnenko a cumpărat un spațiu comercial cu o suprafață de 150 mp în centrul orașului Kiev, în cartierul Pecersk. Prețul de achiziție a fost de 7 milioane de hrivne, adică peste 160 000 de dolari.

Spațiul comercial al Elizavetei Ivahnenko, cu o suprafață de 150 mp, situat în centrul Kievului, în cartierul Pecersk / hromadske

În același an, Ivahnenko a devenit proprietara unui Mercedes-Benz EQE 350, produs în anul 2023.

Elizabeta Ivahnenko a devenit în 2025 proprietara unui Mercedes-Benz EQE 350, produs în anul 2023 / hromadske

Iar această mașină se vindea înainte cu aproape 60 de mii de dolari.

Mașina Elizavetei Ivahnenko / hromadske

Astfel, tânăra de 24 de ani a achiziționat bunuri în valoare de peste 200 000 de dolari numai în cursul anului 2025.

Desigur, toate acestea reprezintă doar vârful aisbergului. În primul rând, potrivit datelor anchetei, Serhii Kropîva a înregistrat pe numele unor persoane-paravan și proprietăți imobiliare în cadrul hotelului de lux Glacier din regiunea Ivano-Frankivsk.

În al doilea rând, procurorul SAP, Mîkola Karas, a declarat în instanță că organizatorul schemei de „protejare” a centrelor de apeluri frauduloase, Serhii Kropîva, a acționat cu „sprijinul deplin” al procurorului general Ruslan Kravcenko. În înregistrările audio făcute publice de NABU, Kropîva se adresează, de asemenea, unui anumit „Șef”, numindu-l „Andreevici”.

Ruslan Kravcenko însuși neagă orice implicare în „protejarea” centrelor de apeluri frauduloase și în legalizarea bunurilor.

În plus, potrivit jurnaliștilor, în cadrul acestui dosar au avut loc percheziții și la sediul șefului Administrației Regionale din Odesa, Oleh Kiper.

Întrebarea principală aici nu este nici măcar câtă avere a reușit să acumuleze familia lui Serhii Kropîva și complicii săi. Este important cine stă în spatele lui și dacă ancheta va face publică oficial această informație.

Redactare și adaptare: Olga Bulat