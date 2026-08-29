Avertisment de la Moscova privind regiunea transnistreană, cu trei săptămâni înaintea alegerilor pentru Duma de Stat: „În cazul agravării situației, vom reacționa hotărât și fără întârziere”

Rusia susține că va interveni „hotărât și fără întârziere” dacă situația din regiunea transnistreană se va agrava. Declarația îi aparține adjunctului ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, și a fost făcută într-un interviu pentru RIA Novosti, publicat sâmbătă, 29 august, transmite publicația Kommersant.

Potrivit diplomatului rus, Moscova își asumă protejarea cetățenilor Federației Ruse și a „compatrioților” care locuiesc în stânga Nistrului.

„Subliniem din nou: Federația Rusă garantează o protecție sigură cetățenilor săi și compatrioților aflați în Transnistria. Nimeni nu trebuie să aibă nici cea mai mică îndoială că, în cazul agravării situației, vom reacționa hotărât și fără întârziere”, a spus Galuzin, potrivit RIA Novosti.

Reprezentantul Ministerului rus de Externe a mai afirmat că riscul unei escaladări nu ar trebui exclus, chiar dacă autoritățile de la Chișinău dau asigurări că susțin soluționarea pașnică a conflictului transnistrean.

Nu este prima declarație de acest fel făcută recent de Mihail Galuzin. Pe 10 august, într-un interviu pentru TASS, oficialul rus afirma că Moscova ar considera eventuale provocări armate ale Kievului și Chișinăului împotriva regiunii transnistrene drept un atac asupra Federației Ruse.

Noile afirmații ale Moscovei apar și pe fundalul pregătirilor pentru alegerile în Duma de Stat a Federației Ruse. Cu o zi înainte, pe 28 august, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunțat că în regiunea transnistreană ar urma să funcționeze 17 secții de votare pentru scrutinul rus din 18-20 septembrie 2026.

Autoritățile de la Chișinău contestă organizarea votării pe teritoriul R. Moldova în lipsa acordului autorităților constituționale. Biroul politici de reintegrare a calificat deschiderea unor asemenea secții drept ilegală și contrară suveranității și integrității teritoriale a țării.

Pe 20 august, Rusia a anunțat că intenționează să reducă taxa consulară pentru examinarea cererilor de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene ocupate, Abhaziei și Osetiei de Sud. Acest lucru reiese dintr-un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul rus de Externe, a relatat Agenstvo.

În iulie 2026, Ziarul de Gardă a trecut Nistrul și a analizat cum este perceput la Rîbnița decretul lui Vladimir Putin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

La Rîbnița, decretul semnat de Vladimir Putin prin care simplifică obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene este privit diferit. „Eu primesc pensie rusească”, a spus un locuitor de 79 de ani din Rîbnița, care salută simplificarea procedurii pentru obținerea cetățeniei ruse. „Eu nu am nevoie, eu nici nu vreau să-i aud”, a spus un alt localnic, care refuză pașaportul rus. Între aceste două poziții se află realitatea unei regiuni în care mulți locuitori dețin mai multe acte de identitate, iar noul decret al Moscovei trezește atât speranțe economice, cât și temeri legate de război.