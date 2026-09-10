LIVE TEXT Două persoane au murit, iar altele două au fost rănite în urma unui atac cu drone din orașul Dnipro. Război în Ucraina, ziua

UPDATE 14:15 Forțele ruse au atacat orașul Dnipro: două persoane au murit, iar alte două au fost rănite.

În urma atacului, a fost avariată o întreprindere din industria alimentară, în apropierea căreia a izbucnit un incendiu.

Flăcările au cuprins 12 autoturisme și două microbuze.

UPDATE 13:00 În regiunea Kiev, trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra unei benzinării.

La locul atacului a luat foc un autoturism, iar o stație de transport public a fost avariată. De asemenea, a izbucnit un incendiu într-o clădire nerezidențială cu opt etaje.

În urma unei lovituri repetate, au luat foc generatoarele diesel.

Până la această oră, salvatorii au lichidat toate incendiile.

UPDATE 12:00 În noaptea de 10 septembrie, forțele ruse au atacat cu 149 de drone de atac, de tip Shahed (jumătate dintre acestea fiind reactive), Gerbera și drone de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Millerovo, Kursk, Primorsko-Ahtarsk, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiske – teritoriile ocupate temporar din Crimeea, au raportat Forțele Aeriene de Apărare..

Potrivit datelor preliminare, până la ora 8:00, apărarea antiaeriană a doborât/anihilat 128 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 13 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în 9 locații.

UPDATE 10:45 În regiunea Sumî: o persoană a murit, iar alta a fost rănită în urma atacurilor cu drone rusești

Într-unul dintre satele din raionul Șostka, în urma unui atac asupra unei zone rezidențiale, a izbucnit un incendiu de proporții, care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În timpul lichidării consecințelor atacului, angajații Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS) au salvat mai multe animale domestice.

UPDATE 9:45 În regiunea Dnipropetrovsk: 8 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul serii de ieri și al nopții, trupele ruse au atacat de peste 20 de ori trei raioane.

În Krîvîi Rih, au fost rănite 5 persoane. Au fost avariate un bloc de locuințe, case particulare și automobile.

În raionul Nikopol, au fost rănite 3 persoane. Salvatorii au evacuat din zona periculoasă o femeie și au transportat-o la spital. Au fost avariate o instituție de învățământ, blocuri de locuințe și o casă particulară.

În raionul Sinelnikovo, în urma atacurilor rusești au izbucnit incendii. Salvatorii au lichidat toate focarele de incendiu.

UPDATE 8:45 În Hmelnițki, un incendiu a izbucnit pe teritoriul unei piețe în urma unui atac cu o dronă rusească, a anunțat Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul desfășurării forțelor și echipamentelor Serviciului la locul incidentului, a avut loc o a doua detonare. În urma exploziei, patru salvatori au fost răniți. Aceștia au fost transportați la spital cu traumatisme de diferite grade de severitate.

Incendiul a fost lichidat.

La fața locului au intervenit 45 de salvatori și 8 unități de tehnică de intervenție ale DSNS.