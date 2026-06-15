Orange Moldova a organizat #ForGoodConnections Day 2026, un eveniment dedicat siguranței digitale a copiilor și echilibrului dintre online și offline

De Ziua Copiilor, Orange Moldova a organizat #ForGoodConnections Day 2026, un eveniment educațional și comunitar dedicat copiilor și părinților, desfășurat la Orange Arena.

Evenimentul a reunit 193 de copii din programul „Fotbal în Școli”, dezvoltat de Federația Moldovenească de Fotbal și susținut de Orange Moldova în calitate de Partener Principal, alături de 86 de părinți din 6 raioane ale Republicii Moldova.

Ce este #ForGoodConnections Day?

#ForGoodConnections Day face parte din inițiativa internațională #ForGoodConnections, lansată de Orange pentru a promova un comportament digital sănătos și responsabil în rândul copiilor. La nivel de Grup, inițiativa reflectă rolul Orange de operator responsabil și se concentrează pe obiceiuri digitale sănătoase, reducerea timpului excesiv petrecut în fața ecranelor și combaterea cyberbullying-ului.

Cum s-a desfășurat ediția din 2026?

Ediția din acest an a fost construită în jurul unei experiențe de învățare centrate pe o idee simplă: copiii au nevoie să descopere lumea online cu încredere, păstrând în același timp spațiu pentru joacă și activități offline. Pentru prima dată, formatul a inclus și o componentă dedicată părinților, astfel încât mesajele despre siguranța digitală să poată fi continuate și acasă, prin dialog și atenție la felul în care copiii folosesc tehnologia.

Copiii au participat la două activități educaționale principale. Atelierul de educație digitală a transpus comportamentele din mediul online într-un format experimental, în care au putut observa cum se propagă anumite comportamente, cum apare presiunea de grup și ce rol poate avea intervenția într-o situație dificilă. Prin D-Click Game, copiii au explorat scenarii inspirate din viața digitală, abordând teme precumtimpul petrecut în fața ecranelor, conținut nepotrivit, fake news, cyberbullying, confidențialitate și protecția datelor personale.

Prin aceste activități interactive, copiii și-au consolidat încrederea în propriile acțiuni din mediul online și au fost expuși la un nivel crescut de conștientizare privind importanța unui comportament etic, atât în mediul online, cât și offline.

#ForGoodConnections Day 2026, a doua desfășurată în acest format, a integrat în premieră părinții ca parte activă a procesului educațional, consolidând modelul de învățare și rolul familiei în formarea comportamentelor digitale sănătoase la copii. Această evoluție reflectă consolidarea dimensiunii educaționale a programului și extinderea impactului său în mediul familial.

În paralel, părinții au participat la workshopul „Parenting în era digitală”, facilitat de psihologul și psihoterapeutul Sergiu Toma, Director Executiv al Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale (IFIS). Sesiunea a abordat teme precum comunicarea deschisă despre mediul online, echilibrul între control și autonomie, prevenirea dependenței digitale și identificarea comportamentelor de risc, cu accent pe rolul părinților în formarea unor obiceiuri digitale sănătoase.

Olga SURUGIU, CEO Orange Moldova:

„Copilăria are astăzi două terenuri de joc: unul în care mingea adună echipe, altul în care fiecare click are nevoie de atenție. Inițiativa #ForGoodConnections a început în Republica Moldova anul trecut și continuă în 2026 ca parte din angajamentul Orange de a susține o relație sănătoasă între copii și tehnologie. Copiii au nevoie să descopere lumea online cu încredere, dar și să păstreze loc pentru joacă și timp petrecut departe de ecrane. Pentru noi, continuitatea contează. Orange oferă acces la tehnologie, iar acest acces trebuie însoțit de educație și echilibru.”

Evenimentul a fost organizat de Orange Moldova împreună cu Federația Moldovenească de Fotbal, care a sprijinit participarea copiilor din rețeaua programului „Fotbal în Școli”. Prezent la eveniment, Ion Poalelungi, Vicepreședinte al Federației Moldovenești de Fotbal, a vorbit despre felul în care sportul îi ajută pe copii să învețe disciplina și să colaboreze mai eficient.

La eveniment au fost prezenți și sportivi ambasadori susținuți de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale: Irina Rîngaci, luptătoare de stil lupte libere, multiplă campioană mondială și europeană, Andreea Stăvilă, atletă participantă la competiții naționale și internaționale, și Alexandru Solovei, luptător de stil lupte libere, participant la competiții internaționale și regionale. Rolul ambasadorilor a fost de a inspira tânăra generație prin promovarea disciplinei, responsabilității și a importanței respectării regulilor. Aceștia au interacționat cu copii și le-au vorbit despre importanța alegerilor corecte, atât în sport, cât și în mediul digital.

În organizarea activităților au fost implicați și voluntarii Orange Moldova, în cadrul programului intern de voluntariat „Ne Pasă”. Aceștia au contribuit la desfășurarea jocurilor și atelierelor, oferind sprijin direct copiilor pe parcursul întregii zile.

Inițiativa #ForGoodConnections este implementată de Orange în peste 25 de țări din Europa și Africa. În 2025, programul a vizat peste 16.000 de copii cu vârste între 11 și 14 ani, împreună cu familiile lor. În Republica Moldova, inițiativa a fost lansată anul trecut, iar ulterior voluntarii Orange, alături de FMF, au ajuns în 15 școli din țară, unde peste 350 de copii au participat la sesiuni interactive de educație digitală și CyberSec.

Prin #ForGoodConnections, Orange Moldova continuă să promoveze utilizarea responsabilă a tehnologiei și să creeze contexte în care copiii învață, prin experiențe practice, cum pot fi mai atenți, mai protejați și mai echilibrați în raport cu lumea digitală.