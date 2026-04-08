Fundația Orange aduce FabLab în Școala Model și oferă elevilor spații pentru creație și inovare

Programul național „Școala Model” marchează o nouă etapă prin implicarea directă a Fundației Orange Moldova în dezvoltarea infrastructurii educaționale. Prin investiții dedicate în laboratoare de fabricație digitală (FabLab), Fundația contribuie la consolidarea învățării practice și la dezvoltarea competențelor tehnice în instituțiile selectate din rețea.

Olga SURUGIU, CEO Orange Moldova:

„Orange dezvoltă infrastructură și conectivitate la nivel național, iar un pas firesc este și investiția în competențele celor care vor crea tehnologiile de mâine. FabLab-urile aduc în școală procesul complet de proiectare și prototipare, oferind elevilor experiență practică și rigoare tehnică. Prin Fundația Orange Moldova, ne asumăm un rol activ în transformarea educației și în susținerea performanței pe termen lung.”

FabLab-urile din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni, raionul Ialoveni, și al Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești sunt primele două laboratoare lansate de Fundația Orange Moldova în 2026, împreună cu partenerii, în cadrul proiectului „Inițiativa sprijin pentru Școala Model din Moldova”.

Dan PERCIUN, ministrul Educației și Cercetării:

„Integrarea laboratoarelor FabLab în rețeaua Școlilor Model reprezintă un pas important pentru modernizarea educației. Aceste spații îi ajută pe elevi să învețe prin practică, să experimenteze și să creeze. Tinerii își formeze abilități utile și competențe relevante pentru viitor. FabLab-urile aduc tehnologia mai aproape de elevi și îi sprijină să treacă de la teorie la practică. În același timp, aceste laboratoare stimulează gândirea critică, creativitatea și spiritul inovator.”

La evenimentul de inaugurare de la Răzeni au participat Valentina Olaru, Secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Nistorică, Președintele Consiliului Fundației Orange Moldova, Christian Luginbühl, Vicepreședinte Senior pentru Mediu, Social, Guvernanță și Proiecte Majore în cadrul Orange Group, Petru Beregoi, Vicepreședintele Raionului Ialoveni, Olga Balmuș, Șefa Direcției Generale Educație Ialoveni, alături de echipa Fundației Orange Moldova, TEKEDU și reprezentanți ai Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

Stella JEMNA, Reprezentantă de țară la UMAEF:

„Prin intermediul acestui proiect ne propunem să creăm condițiile și instrumentele necesare pentru a forma o generație pregătită pentru viitor, nu pentru trecut. Ne dorim ca spațiile FabLab să devină veritabile centre de creație și inovație, unde tinerii își dezvoltă gândirea critică, abilitățile digitale și competențele relevante pentru o piață a muncii în continuă transformare. Este esențial ca ei să fie echipați cu cunoștințele și instrumentele de mâine, pentru a putea răspunde cu încredere provocărilor noilor timpuri.”

FabLab-urile sunt complet echipate cu imprimante 3D, laser cutter, kituri de robotică, seturi de electronică și microcontrolere, precum și drone educaționale. Aceste spații sunt destinate învățării active și vor fi integrate inclusiv în orele de Educație Tehnologică, prin proiectare digitală, prototipare și testare.

Cadrele didactice au parcurs cinci module de instruire în fabricație digitală (Drone, Robotică, Imprimare 3D, Electronică și Laser Cutter), fiind realizate cu suportul financiar al UMAEF în colaborare cu Fundația Orange, ceea ce asigură utilizarea eficientă a echipamentelor și integrarea lor imediată în procesul educațional. Elevii vor putea parcurge procesul complet de creație tehnologică: de la idee și design până la realizarea unui prototip funcțional.

La Șoldănești, inaugurarea a reunit Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării, Olga Surugiu, Director General Orange Moldova, Stela Jemna, Reprezentantă de țară pentru Moldova la UMAEF, Aliona Pînzari, Președinta Raionului Șoldănești, Boris Volontir, Șeful Direcției Învățământ Șoldănești, Diana Oprea, Șefa Centrului Metodic din cadrul Direcției Învățământ Șoldănești, Rodica Grosu, Directoarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, și Diana Tulbea, membră a Consiliului Reprezentativ al Părinților. În perioada următoare, alte instituții din țară urmează să fie dotate, iar investiția totală a Fundației Orange Moldova în acest proiect depășește, în anul curent, 4 milioane de lei.

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) contribuie la amenajarea și dotarea spațiilor FabLab din cele două instituții implicate în proiect. La Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni, sprijinul UMAEF, în valoare de 18.000 USD, a susținut lucrările de modernizare a spațiului și integrarea tehnologiilor educaționale Globisens. Pentru Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, contribuția de 12.000 USD acoperă dotarea laboratorului cu echipamente educaționale, inclusiv tehnologii Globisens și Ozobot.

Prin această inițiativă, Orange demonstrează că accesul la tehnologie și la competențe moderne nu este condiționat de localitate. Elevii din comunități precum Răzeni sau Șoldănești beneficiază de aceeași infrastructură educațională avansată ca și cei din centrele urbane.

Rețeaua „Școlilor Model” urmărește modernizarea instituțiilor selectate prin infrastructură actualizată și metode inovatoare de predare. În acest context, FabLab-urile sunt spații de fabricație digitală dedicate învățării aplicate, prototipării și dezvoltării competențelor tehnice ale elevilor.

Laboratoarele sunt realizate cu suportul financiar al Fundației Orange Moldova, în cadrul proiectului „Inițiativa sprijin pentru Școala Model din Moldova”, implementat de Asociația pentru Dezvoltare a Tehnologiilor Informaționale „TEKEDU”, în parteneriat cu Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.