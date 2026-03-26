Cea mai rapidă rețea mobilă din Moldova conform Commsquare: Orange obține, pentru al 14-lea an consecutiv, cel mai mare scor în testele independente DSBO 

Calitatea unei rețele mobile se măsoară prin experiențele pe care le trăiesc clienții în fiecare zi: cât de rapid se încarcă o pagină, dacă un video rulează fără întrerupere sau cât de repede se conectează un apel. Testele independente DSBO (Data Services Benchmarking and Optimization) 2025, realizate de Commsquare, confirmă că Orange Moldova oferă aceste experiențe la cel mai înalt standard – compania obținând cel mai mare scor dintre operatorii mobili din Moldova.

Evaluarea a fost desfășurată în perioada 9–24 ianuarie 2026 și a acoperit întreg teritoriul Republicii Moldova: orașe mari și mici, drumuri naționale și trasee între localități, pe aproximativ 3.000 km, cu un total de circa 90 de ore de măsurători.

Date cheie din testare:

Scor total Orange Moldova: 922 puncte (cel mai mare dintre operatorii evaluați)

Volum probe: ~20.000 teste de date și ~2.800 apeluri vocale pentru fiecare rețea analizată

Standard metodologic: ETSI TR 103 559 (metodologie DSBO)

Viteze înalte și stabilitate pentru Internet mobil datorită performanței rețelei 5G

Orange Moldova a înregistrat viteze medii de download de până la 127 Mbps, ceea ce este cu 45% mai mult decât următorul operator în orașele mari, menținând performanțe superioare și în localități mai mici și pe trasee. Ratele de succes pentru transferul de date au fost aproape de 100%, semnalând o experiență de navigare constantă.

Experiență video și navigare la viteză 5G

Consumul de conținut video (inclusiv streaming HD și 4K) a prezentat timpi de pornire de aproximativ 1 sec. și redare fără întreruperi, iar navigarea web a înregistrat timpi de răspuns medii în jur de 1,1 secunde.

Performanță în serviciile de voce

Testele arată rate de succes ale apelurilor de până la 99,5% în orașele mari și 100% în orașele mici, cu timpi medii de inițiere a apelului de aproximativ 1,2 secunde.

Ludmila NISTORICĂ, Director Marketing și Comunicare, Orange Moldova:

„Clienții aleg o rețea pe care se pot baza, iar încrederea se construiește prin experiențe constante. Rezultatele măsurătorilor Commsquare demonstrează că investițiile noastre în rețea, în mare parte în rețeaua 5G, aduc beneficii reale clienților – streaming la cea mai mare viteză Internet și o conexiune stabilă peste tot în țară. Vom continua să investim și mai mult pentru a menține acest nivel de performanță și pentru a extinde rețeaua 5G, care este rețeaua de încredere a clienților noștri.”

În baza rezultatelor DSBO, Commsquare a acordat Orange Moldova certificatul „Best Score in the DSBO test 2025”, ceea ce confirmă pentru a 14-lea an consecutiv performanța rețelei mobile.

Orange Moldova continuă să investească în dezvoltarea și modernizarea rețelei, pentru a răspunde nevoilor tot mai ridicate de conectivitate și pentru a asigura o experiență digitală de încredere.

Despre Commsquare

Commsquare este o companie internațională de inginerie și consultanță în telecomunicații, fondată în 2001, cu sediul central în Mechelen, Belgia. Compania este specializată în măsurarea, analiza și optimizarea performanței rețelelor mobile, oferind servicii de benchmarking independent, audit și consultanță pentru operatori telecom din multiple piețe. Commsquare desfășoară proiecte la nivel global și utilizează metodologii avansate și echipamente dedicate pentru a evalua calitatea serviciilor de voce și date în condiții reale de utilizare, inclusiv în contextul dezvoltării rețelelor 4G și 5G.

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte din Grupul Orange, unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din lume, cu peste 300 milioane de clienți în 26 de țări.

Orange este cel mai mare operator din Moldova care oferă servicii voce și date mobile, Internet prin Fibră și servicii TV Interactive, toate sub același brand. În prezent, peste 2 milioane de clienți sunt conectați la rețelele și serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1500 de angajați.

Orange deține cea mai rapidă și extinsă rețea 5G, rețea performantă de Internet prin Fibră și două premiere tehnologice regionale: XGS-PON de 10 Gbps și Fiber To The Room (FTTR) cu Gigabit Wi-Fi în fiecare cameră. Serviciile pot fi accesate prin intermediul magazinelor Orange din toată țara, dar și online, prin aplicația My Orange, disponibilă 24/7, inclusiv de peste hotarele țării.

Recunoscută drept lider în inovații, compania Orange deține unul dintre cele mai mari hub-uri IT din țară – Orange Systems, care este al doilea angajator pe piața de tehnologii informaționale din Moldova. Iar pentru a susține educația, compania a creat Orange Digital Center – un hub de învățare pe parcursul vieții, unde fiecare poate dobândi competențele digitale și antreprenoriale necesare unui viitor tehnologizat.

