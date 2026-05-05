Orange Moldova își reconfirmă poziția de lider pe piața telecom din Republica Moldova, cu rezultate remarcabile în telefonia mobilă, internet fix și servicii digitale în 2025

Orange Moldova este unicul operator de telefonie mobilă din țară care a înregistrat o creștere a bazei de clienți mobili în 2025 față de 2024, potrivit datelor publicate de ARCOM (Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații). Rezultatele reconfirmă poziția Orange Moldova de lider pe piața telecom din Moldova, susținută de o cotă de 53,9% pe segmentul de telefonie mobilă și de un total de 1.920,9 mii de utilizatori activi.

Aceste rezultate vin după un an în care Orange Moldova a continuat să investească în viitorul conectivității, în inovații și în experiențadigitală oferită clienților. În 2025, compania a lansat rețeaua 5G cu viteză extraordinară de până la 2.1 Gbps, a extins rețeaua de Fibră în peste 90 de localități și a introdus tehnologii de nouă generație, precum XGS-PON și FTTR, care aduc Internet prin Fibră cu viteze de până la 10 Gbps și Wi-Fi performant în locuință.

În rezultat, evoluția pozitivă s-a reflectat și pe segmentul serviciilor fixe. În 2025, Orange Moldova a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a numărului de conexiuni la serviciile de Internet prin Fibră și Televiziune, cu un avans de 17,8% față de anul precedent.

La fel, Orange a accelerat transformarea digitală a serviciilor sale, pentru ca interacțiunea cu brandul să fie mai simplă, mai rapidă și mai personalizată. Clienții au avut oportunitatea să utilizeze serviciul VoLTE în Roaming, să activeze instant un abonament cu eSIM din aplicația My Orange și să exploreze avantajele CyberFilter, soluție ce asigură un nivel avansat de protecție digitală, atât în rețeaua mobilă, cât și în cea fixă.”

Olga Surugiu, CEO Orange Moldova:

„Creșterea numărului de clienți este, înainte de toate, un semn de încredere. Le mulțumim tuturor celor care aleg Orange zi de zi –acasă, la serviciu, în călătorii sau în momentele importante petrecute alături de cei dragi. Pentru noi, această încredere înseamnă responsabilitatea de a continua să investim în cea mai bună experiență de conectivitate, în tehnologii sigure și în servicii digitale care fac viața mai simplă. Rămânem aproape de clienții noștri și vom contribui activ la construirea viitorului digital al Moldovei în continuare.”

Despre Orange Moldova

Orange Moldova este parte din Grupul Orange, unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din lume, cu peste 300 milioane de clienți în 26 de țări.

Orange este cel mai mare operator din Moldova care oferă servicii voce și date mobile, Internet prin Fibră și servicii TV Interactive, toate sub același brand. În prezent, peste 2 milioane de clienți sunt conectați la rețelele și serviciile companiei, în care activează o echipă de peste 1500 de angajați.

Orange deține cea mai rapidă și extinsă rețea 5G, rețea performantă de Internet prin Fibră și două premiere tehnologice regionale: XGS-PON de 10 Gbps și Fiber To The Room (FTTR) cu Gigabit Wi-Fi în fiecare cameră. Serviciile pot fi accesate prin intermediul magazinelor Orange din toată țara, dar și online, prin aplicația My Orange, disponibilă 24/7, inclusiv de peste hotarele țării.

Recunoscută drept lider în inovații, compania Orange deține unul dintre cele mai mari hub-uri IT din țară – Orange Systems, care este al doilea angajator pe piața de tehnologii informaționale din Moldova. Iar pentru a susține educația, compania a creat Orange Digital Center – un hub de învățare pe parcursul vieții, unde fiecare poate dobândi competențele digitale și antreprenoriale necesare unui viitor tehnologizat.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile companiei sunt disponibile pe www.orange.md