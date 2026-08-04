Moldcell finalizează achiziția pachetului majoritar din OCN Prime Capital SRL și își consolidează ecosistemul de servicii digitale și financiare

Moldcell a finalizat achiziția pachetului majoritar de 67% din OCN Prime Capital SRL, marcând o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor sale financiare digitale. Tranzacția extinde direcția strategică dezvoltată în ultimii ani prin Moldcell Money și Cardul Moldcell Visa și aduce în cadrul companiei expertiza unei organizații care a acordat, până în prezent, credite în valoare de peste 200 de milioane de dolari pentru circa 10 mii de clienți.

În urma tranzacției, OCN Prime Capital SRL devine parte a ecosistemului Moldcell, în cadrul unui parteneriat strategic prin care Moldcell deține 67% din acțiunile companiei, iar 33% sunt detinute de un partener local. Această structură reflectă încrederea Moldcell în expertiza și performanța dezvoltate de Prime Capital de-a lungul celor două decenii de activitate, asigurând continuitatea afacerii și creând premisele dezvoltării unei noi generații de produse și servicii financiare digitale, care vor reuni experiența Prime Capital în domeniul creditării cu tehnologia și soluțiile digitale dezvoltate de Moldcell.

Carolina Bugaian, Directoarea Generală Moldcell

„În ultimii ani, am construit bazele unui ecosistem digital prin dezvoltarea Moldcell Money și lansarea Cardului Moldcell Visa. Finalizarea acestei tranzacții ne permite să accelerăm această direcție și să dezvoltăm servicii financiare mai simple, mai rapide și mai accesibile. Vedem tot mai clar că oamenii își doresc servicii digitale integrate, iar granițele dintre telecomunicații și serviciile financiare devin tot mai puțin vizibile. Împreună cu echipa Prime Capital vom combina expertiza financiară cu tehnologia și experiența digitală dezvoltate de Moldcell pentru a crea soluții care răspund mai bine nevoilor clienților noștri”, a declarat Carolina Bugaian, Directoarea Generală Moldcell.

În perioada următoare, Moldcell va accelera dezvoltarea serviciilor sale financiare digitale, valorificând expertiza Prime Capital și platformele deja dezvoltate, inclusiv Moldcell Money și Cardul Moldcell Visa. Obiectivul este dezvoltarea unor produse integrate care să ofere persoanelor fizice și mediului de afaceri acces mai simplu, mai rapid și mai convenabil la servicii financiare digitale.

Carmina Vicol, Directoarea Generală OCN Prime Capital SRL

„Prime Capital și-a construit, de-a lungul a peste 20 ani de activitate, o poziție solidă pe piața serviciilor de creditare din Republica Moldova, bazată pe profesionalism, flexibilitate și încrederea clienților. Alăturarea la ecosistemul Moldcell deschide noi oportunități si sinergii de dezvoltare și ne va permite să accelerăm transformarea digitală a serviciilor noastre. Împreună vom valorifica expertiza financiară a Prime Capital și capabilitățile digitale ale Moldcell pentru a dezvolta soluții mai accesibile, mai eficiente și mai relevante pentru clienții noștri”, a declarat Carmina Vicol, Directoarea Generală OCN Prime Capital SRL.

Prin această investiție, Moldcell își consolidează strategia de dezvoltare dincolo de serviciile tradiționale de telecomunicații și continuă să investească în soluții digitale și financiare care reunesc conectivitatea, plățile și finanțarea într-o experiență unitară, adaptată nevoilor clienților.

Despre Moldcell

Moldcell este operatorul de telecomunicații din Moldova care oferă o gamă largă de servicii mobile, inclusiv voce, internet mobil, televiziune, internet fix prin fibră optică și servicii financiare digitale. Parte din CG Corp Global – un grup internațional prezent în peste 30 de țări – Moldcell contribuie la dezvoltarea economiei digitale prin conectivitate, servicii digitale și financiare integrate.

Despre OCN Prime Capital SRL

Prime Capital este o organizație de creditare nebancară activă pe piața din Republica Moldova din anul 2005, specializată în credite ipotecare, finanțări pentru întreprinderi mici și mijlocii, factoring, precum și produse dedicate tinerelor familii și femeilor antreprenoare. Până în prezent, compania a acordat credite în valoare de peste 200 de milioane de dolari pentru circa 10 mii de clienți.