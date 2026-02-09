Moldcell, în Top 3 Angajatori din Republica Moldova

Moldcell continuă să fie recunoscută drept unul dintre cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 Angajatori, în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting.

Recunoașterea se bazează pe percepția angajaților asupra mediului de lucru și culturii organizaționale și confirmă consecvența Moldcell în construirea unui loc de muncă centrat pe oameni, dezvoltare și colaborare autentică.

Rezultatele studiului evidențiază un model de angajator susținut de practici concrete: un mediu de lucru sigur și deschis, oportunități reale de dezvoltare profesională, programe de wellbeing, politici de flexibilitate, beneficii competitive și o cultură în care feedbackul și colaborarea sunt parte din activitatea de zi cu zi. Pentru angajați, acest cadru înseamnă stabilitate, încredere și posibilitatea de a contribui cu impact într-o organizație care investește constant în oameni.

Această abordare se reflectă direct și în experiența clienților. O cultură internă sănătoasă, echipe motivate, bine pregătite și susținute livrează servicii de calitate, cu responsabilitate și empatie, relații bazate pe încredere și soluții adaptate nevoilor reale ale clienților. Pentru Moldcell, experiența angajaților și experiența clienților evoluează împreună.

„Statutul de Top Angajator reflectă un angajament pe termen lung față de echipa Moldcell. Continuăm să dezvoltăm inițiative care susțin echilibrul dintre viața profesională și cea personală, învățarea continuă și implicarea angajaților în procesele interne de decizie și îmbunătățire. Cultura noastră organizațională este construită în jurul valorilor Inspiră, Acționează, Câștigă, care ghidează modul în care lucrăm zi de zi.”, a menționat Carolina Bugaian, Directoarea Generală Moldcell.

Employer Brand Perception Survey analizează anual criterii esențiale precum calitatea mediului de lucru, oportunitățile de dezvoltare profesională, echilibrul dintre viața personală și cea profesională, relațiile din echipă și nivelul de încredere în organizație.

Prin rezultatele obținute și în 2025, Moldcell reconfirmă faptul că performanța sustenabilă pornește din interior și că investiția în oameni rămâne un element esențial în dezvoltarea companiei și în consolidarea relației cu clienții.

