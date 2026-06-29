VIDEO Moldcell a lansat Lumo Family, abonamentul care reunește întreaga familie într-un singur grup

Gestionarea abonamentelor pentru întreaga familie poate deveni mai simplă printr-o singură soluție. Moldcell a lansat Lumo Family, un nou abonament care permite conectarea a până la cinci numere într-un singur grup, oferind beneficii comune, administrare centralizată și un preț mai avantajos pentru toți membrii.

Noua ofertă este destinată familiilor care își doresc să gestioneze mai ușor serviciile mobile și să beneficieze de internet mobil, minute și SMS naționale nelimitate, precum și de roaming inclus în Uniunea Europeană pentru fiecare membru al grupului.

Abonamentul include numărul administratorului și încă două numere la prețul de 390 de lei pe lună. Grupul poate fi extins până la cinci membri, iar pentru al patrulea și al cincilea număr se achită câte 60 de lei lunar pentru fiecare utilizator adăugat. În plus, dacă în grup există cel puțin un număr portat în rețeaua Moldcell, familia beneficiază de o reducere de 60 de lei pe lună timp de 12 luni, ceea ce reduce costul abonamentului pentru un grup de trei membri la 330 de lei pe lună.

Toți membrii grupului beneficiază de trafic de internet mobil, minute și SMS naționale nelimitate, iar beneficiile pot fi utilizate atât în Republica Moldova, cât și în roaming în țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European, conform condițiilor abonamentului. Astfel, oferta este potrivită atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru vacanțe sau deplasări peste hotare.

Administrarea abonamentului este realizată prin aplicația my moldcell. Un singur utilizator are rol de administrator și poate adăuga sau elimina membri, selecta oferta potrivită pentru fiecare număr, achita factura pentru întregul grup și urmări beneficiile disponibile. Tot din aplicație poate transfera trafic de internet către ceilalți membri atunci când este necesar.

Pe lângă serviciile de comunicații, Lumo Family include și alte beneficii. La conectarea sau trecerea la acest abonament, administratorul grupului poate beneficia de o reducere de până la 2.500 de lei la achiziționarea unui telefon, gadget sau accesoriu, disponibil în magazinele Moldcell Center și în magazinul online al companiei.

Totodată, oferta include gratuit serviciul SafeZone Family pentru până la cinci persoane. Acesta oferă protecție online împotriva virușilor, conținutului nepotrivit și a scurgerilor de date asociate adresei de e-mail sau numărului de telefon. Serviciul poate fi activat opțional din aplicația my moldcell și funcționează direct prin conexiunea mobilă Moldcell, fără instalarea unei aplicații suplimentare.

Lumo Family poate fi activat în magazinele Moldcell Center sau online. Mai multe informații despre abonamentul Lumo Family sunt disponibile la: https://eshop.moldcell.md/ro/abonament/family