Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă

Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi: începând cu 22 decembrie, noul Abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor.

Roaming ca acasă – un beneficiu așteptat de toți călătorii

Prin introducerea conceptului „Roaming ca acasă”, Moldcell oferă clienților posibilitatea de a efectua apeluri, trimite SMS-uri și utiliza internetul mobil în țările UE folosind serviciile incluse în abonamentul Lumo, fără tarife suplimentare. Practic, telefonul funcționează în Europa exact ca în Moldova.

Noua ofertă simplifică modul în care clienții comunică în călătorii: nu mai este nevoie de opțiuni suplimentare, calcul complicat al costurilor sau reducerea consumului de date. Totul este integrat direct în abonament.

Mai multe beneficii pentru utilizatorii Abonamentului Lumo

Noul portofoliu Lumo vine cu o serie de avantaje, adaptate nevoilor moderne de comunicare:

Internet generos , cu volume mari de trafic la viteză 5G

, cu volume mari de trafic la viteză 5G Minute și SMS-uri incluse , valabile atât în Moldova, cât și în Roaming UE

, valabile atât în Moldova, cât și în Roaming UE Conectivitate sigură în peste 30 de țări europene

în peste 30 de țări europene Simplificare totală : un singur abonament, aceleași condiții acasă și în călătorie

: un singur abonament, aceleași condiții acasă și în călătorie Oferte dedicate : de sărbători, se oferă o reducere x10 mai mare din valoarea abonamentului ales – reducere la procurarea oricărui gadget, accesoriu sau telefon la Moldcell

: de sărbători, se oferă o reducere x10 mai mare din valoarea abonamentului ales – reducere la procurarea oricărui gadget, accesoriu sau telefon la Moldcell Cashback până la 10% la orice cumpărătură achitată cu Moldcell Visa Card, special pentru abonații Lumo

Abonamentele Lumo sunt create pentru utilizatorii activi digital, familii aflate frecvent în deplasare, tineri, profesioniști sau oricine își dorește predictibilitate și libertate totală în comunicare.

Disponibil pentru clienți noi și existenți

Clienții Moldcell pot trece la unul dintre noile abonamente Lumo direct în aplicația my moldcell, în câteva clicuri; sau în orice magazin Moldcell, la nivel national.

De asemenea, utilizatorii din alte rețele care doresc să se porteze cu numărul său la Moldcell pot beneficia de oferte speciale la conectarea unui Abonament Lumo.

Un pas important pentru alinierea la standardele europene

Prin lansarea noului portofoliu Lumo, Moldcell susține procesul național de armonizare cu normele europene din domeniul telecomunicațiilor. Serviciile „Roaming ca acasă” au devenit o parte esențială a conectivității moderne în UE, iar Moldcell aduce această experiență și în Republica Moldova, înaintea implementării oficiale a regimului RLAH (Roam Like At Home) la nivel de țară.

Detalii complete

Lista țărilor incluse, beneficiile fiecărui abonament și toate informațiile despre Lumo pot fi consultate pe site-ul Moldcell – aici.